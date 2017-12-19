Кто такой Захар, который захватил рынки Челябинска и дружит с мэрией

12:03 19 декабря 2017 18

Из-за екатеринбургской овощебазы (на фото) убивали людей, в Челябинске начали захват с малого — с уличной торговли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске незаметно для посторонних глаз идет передел рынка уличной торговли. Палатки и павильоны в Курчатовском районе поставил под свой контроль некий предприниматель Захар. За последнее время он расширил свое влияние на северо-запад, самую густонаселенную территорию города. Без его разрешения скоро нельзя будет торговать овощами, фруктами и даже новогодними елками. Усиление выходца из Азербайджана совпало с освобождением из тюрьмы его земляка, вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули), который контролирует рынки в Челябинской и Свердловской областях и после ареста Захария Калашова (Шакро Молодого) считается криминальным авторитетом №1.

Челябинские предприниматели на условиях анонимности жалуются, что под видом борьбы с нелегалами местные власти убирают киоски и палатки одних коммерсантов, но не трогают других. Как рассказывают торговцы, в привилегированном положении оказался некий Захар, захватывающий все большие территории. «Не знаю, откуда появился этот Захар, но он контролирует почти всю уличную торговлю фруктами и овощами в Курчатовском районе. Недавно под ним стал [микрорайон] Тополиная аллея. Павильоны коммерсантов, которые с ним не договорились, демонтирует специализированное МКУ „Городская среда“. Как будто работает на него», — полагает один из коммерсантов, попросивший не называть его.

Захар — прозвище Зиеддина Велиева Фото: источник в правоохранительных органах

Другой собеседник из предпринимателей говорит, что Захар — это прозвище Зиеддина Велиева. Этот торговец приехал из Азербайджана много лет назад. «Захар начал резко расширять бизнес и влияние при [главе Курчатовского района, а затем вице-премьере правительства региона при губернаторе Михаиле Юревиче] Максиме Осипенко. Сейчас он выстроил отношения с [директором МКУ „Городская среда“, депутатом Советского райсовета Челябинска] Сергеем Шумаковым. Видимо, у них там какой-то взаимный интерес», — рассказывает бизнесмен.

Сергей Шумаков тоже в среде коммерсантов фигура неоднозначная. Он возглавляет постоянную комиссию по местному самоуправлению, регламенту и этике Советского райсовета депутатов. Вместе с ним в совете состоят первый вице-спикер гордумы Сергей Овчинников и еще несколько авторитетных депутатов. Они могут прикрывать бизнес Шумакова по «крышеванию» незаконных павильонов, полагает один из челябинских торговцев.

Облпрокуратура проследит, чтобы полиция и надзорное ведомство Курчатовского района провели тщательную проверку Фото: скан ответа прокуратуры

Анастасия Туманова оказалась одной из немногих предпринимателей, которые от своего имени написали в полицию и прокуратуру обращения с просьбой разобраться, почему используются двойные стандарты при демонтаже павильонов. «Есть два незаконных ларька. Они стоят в очереди на демонтаж. Но один из них не трогают, а второй демонтируют», — делится примером она.

Силовики районного уровня, по мнению Тумановой, не отреагировали на обращение. Поэтому женщина-коммерсант обратилась в облпрокуратуру, где потребовали от нижестоящей инстанции «тщательно проверить доводы заявителя» и дать ответ к 27 декабря.

По мнению предпринимателей, индульгенцию получили павильоны, чьими арендаторами являются несколько сетей по продаже хлеба, колбасы и воды. Неформально их собственником через аффиллированных лиц считают Сергея Шумакова. «Недавно было заявлено, что с гостевых маршрутов уберут все киоски. Мы насчитали больше 40 киосков, которые никто не тронул. Есть подозрение, что их „курирует“ Шумаков лично. А всего „под его крылом“, по нашим подсчетом, от 200 до 300 киосков. Каждый из них платит в месяц 10-20 тыс. рублей. Вот и считайте прибыль», — сказал один из коммерсантов. По его словам, сейчас готовится список всех таких киосков, которые связаны с Шумаковым, из-за чего служба демонтажа обходит их стороной. А под девизом наведения порядка увозят соседние павильоны. Этот список будет передан в правоохранительные органы и в мэрию.

К Сергею Шумакову у предпринимателей Челябинска есть масса вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аналогичная ситуация с елочными базарами. Они начали открываться в Челябинске две недели назад. Больше всего их на северо-западе, в вотчине Захара. Как оказалось, все эти торговые точки работают вне закона. «Только вчера [18 декабря] зарегистрирован документ — распоряжение об открытии елочных базаров. В нем определено 199 мест, которые соответствуют правилам дорожного движения и другим требованиям безопасности. Все сегодняшние елочные базары работают незаконно», — подтвердил «URA.RU» начальник управления по торговле и услугам мэрии Челябинска Сергей Березуев.

Сергей Шумаков не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Правоохранительные органы, куда обратились предприниматели, в курсе ситуации. Как сообщил «URA.RU» один и силовиков, Шумаков несколько лет назад якобы привлекался к ответственности за нападение на полицейского при исполнении — дело был закрыто за примирением сторон, поскольку будущий депутат откупился.

Что касается Захара, то его полное имя — Зиеддин Фираддин оглы Велиев, дата рождения — 03.09.1972. К нему приковано особое внимание в связи с освобождением из тюрьмы его земляка Надира Салифова (Лоту Гули), ставшего куратором екатеринбургских и челябинских рынков. По информации «URA.RU», «под крыло» криминального авторитета перешла знаменитая екатеринбургская овощебаза №4, которую курировал его враг Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский), пока его не убили. Ставленником Лоту Гули на Урале является челябинец азербайджанского происхождения Рахман Абдуллаев. Все это приковывает повышенное внимание в том числе к уличной торговле — одному из источников массы черного нала.