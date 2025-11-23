Логотип РИА URA.RU
Курган богат талантами: педагог выиграл две всероссийские премии за ИИ

Преподаватель из Кургана Рогов покорил Москву инновациями в образовании
24 ноября 2025 в 02:56
Курганский преподаватель победил в конкурсах цифровых технологий в образовании

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Преподаватель Курганского педагогического колледжа Егор Рогов стал дипломантом престижной RuCode.Премии в номинации «ИИ инноватор» и победителем Всероссийского конкурса по педагогическим практикам с использованием цифровых технологий. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента образования и науки.

«Егор Рогов стал дипломантом в номинации „ИИ инноватор“ престижной RuCode.Премии и победителем в номинации „Лучшая педагогическая практика по использованию цифровых технологий при реализации индивидуального проекта“ Всероссийского конкурса лучших педагогических практик. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Москве. В этом году на соискание премии было подано более 700 заявок из 23 регионов России», — сообщает департамент образования и науки Курганской области.

Фестиваль RuCode реализуется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий. Во втором конкурсе «Лучший индивидуальный проект» боролись педагоги более чем из 20 колледжей и техникумов, и Рогов вырвался вперед, продемонстрировав инновационные методики.

Успехи Егора Рогова дополняют ряд достижений представителей образовательной сферы Курганской области в 2025 году. Ранее в регионе определили лучших наставников муниципальной системы образования, а также прошел конкурс «Ученик года-2025».

