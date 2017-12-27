Госдума, «Газпром» и Сбербанк отменяют новогодние вечера

11:16 27 декабря 2017 0

Чиновники и депутаты все чаще отказываются от шумных корпоративов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В соцсетях сегодня бурно обсуждается прошедший предновогодний корпоратив с участием рэп-исполнителя Басты, который провело Минэкономразвития. Официально мероприятие называлось «итоговой конференцией». Представители event-индустрии называют состоявшуюся вечеринку «счастливым исключением», сетуя на то, что новогодние вечера в этом году в основном отменяют как чиновники, так и представители бизнеса.

Итоговая конференция Минэкономразвития прошла в необычном формате. По данным «Известий», местом проведения стал концертный зал, а вместо круглых столов и сессий были танцпол и светомузыка. После официальной части состоялось выступление рэп-звезды Басты. Согласно тендеру на сайте госзакупок, проведение мероприятия обошлось ведомству в 9,8 млн рублей.

Рэп-исполнитель Баста развлекал участников новогодней вечеринки в Минэкономразвития Фото: Глеб Лунин

Примечательно, что сотрудники ведомства выкладывали видеоролики и фото с концерта с комментариями: «Максим Станиславович постарался» [Максим Станиславович Орешкин — министр экономического развития], «Приходи к нам работать».

«Это была очень шумная вечеринка. Шумной она стала во многом потому, что сегодня такие мероприятия — большая редкость. Чиновники перестали шиковать после того, как в 2013 году Владимир Путин призвал госучреждения не устраивать праздники на бюджетные деньги», — пояснил «URA.RU» на условии анонимности глава одного из крупных event-агентств. По его словам, раньше такие вечера были «в порядке вещей»: «Если вспомнить докризисные времена, то еще и не так гуляли. К тому же Баста далеко не потолок».

Собеседник агентства пояснил, что «на 10 миллионов можно нормально погулять»: «Это адекватная цена для организации такого уровня с большим количеством сотрудников. Однако надо признать, что позволить такое сейчас могут себе немногие».

Владелец event-холдинга «КнязевЪ», член совета Национальной ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев, в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что случай с Минэкономразвития «скорее единичный». «Это счастливое исключение из нынешних правил. Корпоративов сегодня стало значительно меньше, по сравнению с 2014 годом. Наши корпоративные заказчики зачастую стали самостоятельно организовывать праздники — без приглашения звезд и аренды банкетных залов. Сегодня все очень просто и скромно», — рассказал Князев.

По его словам, восстановления индустрии развлечений пока не наблюдается: «Многие медийные персоны в этот новый год будут отдыхать — заказов нет. Экономическая ситуация в стране заметно отражается на праздниках».

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подтвердил «URA.RU», что «предновогоднего ажиотажа пока не видно».

«Сегодня появилась новая тенденция — компании начали отмечать новогодние праздники заранее, в начале декабря, потому что это гораздо дешевле, чем, например, 20—25 декабря.

Кроме того, нет ломящихся столов. Все очень скромненько», — пояснил собеседник агентства.

Гендиректор агентства Communicator creative events Егор Доброгорский сообщил «URA.RU», что стоимость корпоративов в этом году выросла, по сравнению с прошлым, примерно на 20%. Он не увидел в этом ничего странного, поскольку, по словам собеседника агентства, «сейчас все дорожает». Доброгорский также рассказал, что раскрученные звезды сегодня действительно не в почете, их место все чаще и чаще занимают «молодые и очень талантливые исполнители». Представители отрасли указывают на то, что средний чек новогоднего корпоратива в этом году составляет 3 тысячи рублей на человека.

Шумные новогодние вечеринки становятся «редким исключением» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками проекта Rabota.ru, две трети работодателей отказались от праздничных выплат сотрудникам. Большинство компаний объяснили такую ситуацию ограничениями бюджета, часть организаций сообщила, что направит эти деньги на организацию корпоративов.

Как удалось выяснить «URA.RU», без новогоднего праздника останутся депутаты Госдумы — в парламенте принято решение не устраивать вечеринку.

Скромно встречают Новый год и в госкорпорации «РОСНАНО». «На прошлой неделе в офисе „РОСНАНО“ прошла предновогодняя встреча сотрудников с руководством компании, — рассказали в пресс-службе корпорации. — Члены правления поздравили коллектив компании с наступающим новым годом, обсудили итоги уходящего 2017 года и предстоящие планы на 2018 год. Затем всех пригласили на бокал шампанского в общем холле. Никаких иных новогодних мероприятий на сторонних площадках с участием звезд эстрады проводить не планируется».

В управлении информации ПАО «Газпром» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «для сотрудников администрации „Газпрома“ в конце декабря будет организован традиционный праздничный концерт».

В пресс-службе Сбербанка «URA.RU» сообщили, что в этом году новогодние мероприятия для сотрудников организовываются и проводятся подразделениями банка самостоятельно, централизованных мероприятий проводить не предполагается.

«В то же время банк совместно с благотворительным фондом „Вклад в будущее“ и издательством „Манн, Иванов, Фербер“ подготовили подарки детям сотрудников на Новый год по теме финансовой грамотности. Это настольные игры и финансовый дневник. Мы надеемся, что эти подарки будут полезны не только детям сотрудников Сбербанка, но и получат более широкое распространение. Кроме того, Сбербанк будет проводить детские новогодние елки для детей сотрудников», — пояснили в банке.

По информации источника «URA.RU», останутся без праздника и сотрудники Агентства стратегических инициатив.