Уголовное дело против экс-директора «Корпорации развития» прекращено

16:01 19 декабря 2017 17

Авторская копия скульптуры Сальвадора Дали была вишенкой на торте в рассказе о том, как богато жил глава уральской инфраструктурной компании. Теперь он продолжит так жить Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Следственный комитет России вынес постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении Сергея Маслова, экс-главы Корпорации развития. Топ-менеджера инфраструктурной компании УрФО (прежнее название «Урал промышленный — Урал Полярный» («УП-УП») обвиняли в хищении как минимум миллиарда рублей: это были средства, выделенные регионами федерального округа на реализацию «УП-УП». Деньги были размещены в проблемном банке, перед отзывом у последнего лицензии, а на самом деле похищались, считало следствие.

Постановление о прекращении дела подписано следователем по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ полковником юстиции А.С. Гилевым. СК сообщает, что Маслова оговорил его заместитель Сергей Лукин.

Он, как отмечается в материалах дела, работал в компании с июня 2013 года (сам Маслов занимал пост гендиректора «Корпорации» с конца мая этого же года). «В круг обязанностей Лукина входило обеспечение экономической безопасности АО „Корпорация развития“ и дочерних компаний, в том числе по вопросам проверки надежности кредитных организаций для рекомендации размещения в них денежных средств», — говорится в постановлении (копия есть в распоряжении редакции).

По версии следствия, в 2013 году Лукин вступил в сговор с представителями банка «Народный кредит» и разместил в финансовом учреждении 2 млрд рублей, принадлежащих «Корпорации развития». Деньги постепенно обналичивали. «Кэш» передавался Лукину. Лукин и его подельники признали свою вину и «сообщили о причастности к преступлению Маслова».

Фото из имения Сергея Маслова шокировало общественность в 2016 году: пока губернаторы УрФО признавали сотрудничество с «Корпорацией развития» неэффективным, ее руководитель застраивал дворцы

Лукин рассказал также, что обналиченные средства он передавал Маслову и его первому заместителю Владимиру Караманову (его задержали одновременно с Масловым). По этому основанию Маслову и предъявили обвинение. В ходе следствия Маслов свою вину отрицал, а от дачи показаний по существу отказался. Чтобы установить вину Маслова, было проведено около 30 обысков и выемок документов, допрошены сотрудники, а между Масловым и Лукиным была проведена очная ставка.

Но кроме показаний Лукина и «производных от его показаний других участников дела», никаких доказательств вины Маслова следствию установить не удалось. Маслов в июле 2017 года дал первые показания: еще в 2015 году он заподозрил Лукина, у них произошел конфликт, и после этого Лукин был уволен.

«Произошедший конфликт мог подвигнуть Лукина на оговор», — считает следователь Следственного комитета Гилев, и, руководствуясь статьей 17 УПК, оценил обстоятельства по своему внутреннему убеждению, по ст. 14 УПК трактовал все сомнения в пользу обвиняемого и прекратил уголовное преследование в отношении Сергея Маслова в связи с непричастностью его к преступлению.

Это и другое имущество вернули Маслову

За Масловым также признано право на реабилитацию. С его имущества: земли и дома в подмосковном селе Архангельское и двух участков в ближайшем Подмосковье — снят арест. Маслову возвращено и все изъятое при обыске.

Дело против Маслова стало одним из самых громких коррупционных скандалов 2016 года в УрФО. Оно было возбуждено в сентябре по заявлению Агентства по страхованию вкладов. 20 октября сотрудники МВД и ФСБ задержали Сергея Маслова в его подмосковном имении. В прилегающем к парку доме, по словам участников спецоперации, хозяин разместил авторскую копию известной скульптуры Сальвадора Дали «Носорог», на стенах висели полотна русских художников (в том числе Шишкина). В отдельной комнате хранились часы известных брендов, стоимость некоторых из них превышала 100 тыс. долларов. В сейфах, спрятанных за стеллажами с обувью, оказалось еще около 100 тыс. долларов. В гараже Маслова правоохранители обнаружили Bentley и Maybach, а также два раритетных Mercedes.

Позже райсуд Ленинского района Ростовской области отказался отпустить Маслова под залог в 10 млн рублей. Этот же суд арестовал имущество Маслова — роскошное имение в Архангельском, столичную квартиру и еще один загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья. После задержания стало известно о дорогостоящих привычках топ-менеджера: например, о том, что он держал конноспортивную школу в Германии, строил яхты за счет корпорации и поддерживал певцов и музыкантов.

Вместе с Масловым был задержан и его первый зам Владимир Караманов. Они находились в СИЗО около трех недель, но потом уголовное дело против них было приостановлено. По нашим данным, сейчас оба находятся за границей.

Интересно, что никаких действий нет и в отношении предшественника Маслова Александра Белецкого, хотя масштабы последствий его правления в «Корпорации развития» более эпичны, катастрофичны и даже обсуждались на межгосударственном российско-чешском уровне.