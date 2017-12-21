«Это провокация: попытка загнать власть в капкан, получить картинку»

01:13 21 декабря 2017 0

Задумка Яшина понятна. Также поступал Алексей Навальный 12 июня: сменил разрешенную площадку на Тверскую, понимая, как на это отреагирует полиция, и получая эффектные кадры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

20 декабря Мосгорсуд отказал депутатам Красносельского совета в проведении акции «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. Решение суда объяснил политолог и член московской общественной палаты Павел Данилин. «Председатель красносельского совета Илья Яшин принял решение назначить праздник на 24 декабря лишь 28 ноября. По закону же он должен был уведомить мэрию за месяц до даты проведения», — рассказал Данилин «URA.RU».

Дмитрий Гудков — один из самых известных оппозиционных депутатов Госдумы VI созыва Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конфликт вокруг того, где и в каком формате должно пройти мероприятие, посвященное самой крупной акции протеста 2010х годов — митингу за «Честные выборы» на проспекте Сахарова — длится уже почти месяц.

Первоначально оппозиционеры собирались проводить митинг на проспекте Сахарова, рассказал «URA.RU» экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Однако мэрия отправила их в парк Сокольники. В ответ собрали подписи 123 муниципальных депутатов и заявили, что проводить свое мероприятие в формате праздника будут в Лермонтовском сквере в 400 метрах от того самого проспекта Сахарова», — рассказал Гудков.

По его словам, когда ситуация начала перерастать в конфликт муниципальных депутатов и мэрии Москвы, в качестве переговорщика выступил редактор «Эха Москвы» и член московской общественной палаты Алексей Венедиктов. Он предложил вновь подать заявку на митинг на проспекте Сахарова, и в этот раз мэрия согласовала мероприятие, функции технического заявителя взял на себя сам Дмитрий Гудков. Однако в этот раз от проведения митинга на проспекте Сахарова отказался уже Илья Яшин, сильно удивив всех остальных.

Илья Яшин впервые стал муниципальным депутатом после победы на выборах в сентябре 2017 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Венедиктов считает, что проспект Сахарова — идеальное место для акции оппозиционеров. «Лермонтовский сквер максимум вмещает тысячу человек, люди будут стоять друг у друга на голове. Им придется выходить на проезжую часть, где в последние выходные перед Новым годом проезжает огромный поток машин. Проспект Сахарова банально безопасней для такой акции», — рассказал Венедиктов «URA.RU». Он уверен, что формат митинга куда лучше подходит для проведения заявленного мероприятия, ведь на нем можно устанавливать сцену и говорить о политике.

С Венедиктовым соглашается и Дмитрий Гудков. «Митинг позволяет выдвигать политические требования, если же проводить мероприятие в формате праздника, то это может быть признано нарушением закона и стать поводом для задержаний», — говорит Гудков. Он уверен, что митинг на проспекте Сахарова позволил бы избежать задержаний, а его участникам не пришлось бы отмечать Новый год за решеткой.

Яшин решил отказаться от проведения акции на проспекте Сахарова по совету других людей, намекает Венедиктов. «Он вначале согласился, но потом за ночь переменил решение. Утром старшие товарищи, с которыми он работает уже третий год, посоветовали идти на эскалацию», — говорит Венедиктов.

На вопрос имеется ли ввиду под «старшими товарищами» блогер Алексей Навальный, Венедиктов лишь ответил корреспонденту «URA.RU» «Это ваши слова».

Оппозиционеры намекают, что на эскалацию Яшина толкает Алексей Навальный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гудков рассказал, что Навальный вбросил версию о том, что оппозиционеры попытались договориться с властями за спиной у Яшина. Сам Гудков под давлением этих слухов отозвал свою заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова, и теперь у оппозиционеров вообще нет способа провести мероприятия без задержаний. «Поскольку Совет депутатов решил оставить мероприятие в формате праздника в Лермонтовском сквере, я отозвал заявку. Делать два мероприятия неправильно: у меня не было цели быть спойлером или раскалывать людей. Раз никому не нужен митинг — мне он тем более не нужен», — говорит Гудков.

Яшин отказался от проведения митинга на проспекте Сахарова, потому что хочет скандала, полагает Данилин. «Это провокация: попытка загнать власть в капкан, чтобы она была вынуждена разгонять собравшихся. Ему нужна вполне конкретная картинка в СМИ», — говорит Данилин.

Напомним, 24 декабря 2011 года протестные акции «За честные выборы» прошли в десятках города страны. Они были посвящены массовым фальсификациям на выборах в Госдуму. Самая крупная из них прошла на проспекте Сахарова, собрав по разным оценкам от 100 до 120 тыс. участников.