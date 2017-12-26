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19:19  26 декабря 2017 0

ГИБДД Югры прощает штрафы под Новый год. Как появилась местная легенда

Миф оказался не выдумкой: «Многие водители правда так ушли от ответственности»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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Автолюбителей мечтают обмануть систему, уповая на новогодний мифФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция ХМАО объявило войну местной легенде, из-за которой югорские автолюбители отказываются оплачивать штрафы ГИБДД под Новый год. Водители не торопятся закрывать допущенные в течение года нарушения, надеясь попасть под амнистию. В Югре бытует миф, что под Новый год дорожные инспекторы списывают неуплаченные штрафы, дабы не возиться с итоговыми годовыми отчетами.

Камеры видеонаблюдения по городу. Нижневартовск., ограничение скорости, камеры гибдд
Некоторым водителям удается избежать штрафов за превышение скорости
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Существует несколько версий этой легенды. По одной версии, под так называемое обнуление якобы попадают водители с незначительными нарушениями в превышении скорости, зафиксированными на камеры видеофиксации. По логике, жители ХМАО, которые нарушают ПДД вне региона, должны получить соответствующий документ и возможность оспорить его в суде. Первоначально бумаги приходят в отделение ГИБДД, а уже потом доходят до нарушителя через судебных приставов. Считается, что этот сложный процесс включает в себя много бюрократической возни и некоторые из этих документов не доходят до нарушителя.

По другой версии, обнуление штрафов связано с судебными приставами, которые теряют документацию из-за сбоев в системе.

В конечном итоге, зависшие штрафы проще списать в декабре, нежели переносить отчетность на следующий год, создавая дополнительную сумятицу.

Член Федерации автолюбителей России Максим Артелин в разговоре с «URA.RU» утверждает, что легенда не лишена оснований. «Это не совсем миф, а отчасти правда. По закону, неоплаченные в течение двух лет штрафы теряют свою силу и вылетают из базы. Лично у меня таким образом списалось штрафов на 2,5 тысячи рублей», — объясняет автолюбитель.

Капремонт круглый стол в Ед РоссииКурган, конверты, жкх, мертвые души
Источники «URA.RU» объясняют: истоки мифа кроются в истории с дефицитом конвертов
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре полностью опровергают эту информацию, утверждая, что система полностью исключает человеческий фактор и возможные ошибки, а никакой новогодней амнистии не существует. Также в пресс-службе добавили, что заплатить штраф предстоит всем водителям, нарушившим ПДД, без исключения. Сумму штрафа при своевременном погашении можно уменьшить на 50%.

Источник агентства в прокуратуре ХМАО подтверждает слова полицейских в части того, что система начисления штрафов полностью автоматизирована. «Эта история пошла после случая, имевшего место несколько лет назад, когда запустили систему видеофиксации. Количество штрафов за превышение скорости выросло настолько, что у ГИБДД попросту не хватало конвертов, чтобы их рассылать. Чтобы купить больше конвертов, нужно проводить закупки, а это время, новые сроки. В итоге, действительно многие водители таким образом ушли от ответственности за нарушения», — объясняет собеседник, знакомый с ситуацией.

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