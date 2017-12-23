20:31 23 декабря 2017 5

Речь президента была обращением ко всем россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступление президента Владимира Путина на XVII съезде «Единой России» показало, каким он видит будущее страны. По его словам, необходимо сформулировать амбициозные цели, иначе «точно ничего не получится», а также честно обозначить нерешенные проблемы. Как на его речь отреагировали слушатели и к каким задачам российского лидера готовы партийцы — в материале «URA.RU».

Путин в новой речи подвел итоги развития страны за последние 18 лет. Среди достижений он назвал то, что страна фактически сформировалась заново, добилась стабильности и значительно снизила угрозу терроризма. Проблемными моментами, по мнению президента, остаются бюрократическая косность, коррупция и отстраненность чиновников от нужд граждан. Обращаясь к экономическим показателям, он подчеркнул, что масштаб бедности россиян представляет угрозу для стабильности и единства общества. Путин отметил, что государство должно расширять поддержку молодежи и заниматься обновлением структуры страны. Президент считает, что Россия будущего — это страна с современной экономикой, доступным образованием и медициной. «Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от победы к победе!» — заключил он.

Путин представил свое видение России будущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Путин очевидно заявил о политическом лидерстве, — считает член высшего совета партии „Единая Россия“, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Мне кажется, и по формату участия Путина на самом съезде, и по содержанию и стилистике выступления, он рассчитывает на „ЕР“ как на одну из главных опор в избирательной кампании. И важно, что тезис про обновление России прозвучал именно здесь».

Наиболее важной он назвал финальную часть выступления президента «про то, что Россия при уважении к старшему поколению не старая бабушка», сделав акцент на обновлении элит и страны. На это также обратил внимание член совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог Глеб Кузнецов.

«Постоянно звучали слова и фразы: «будущее», «завтрашний день», «нужно избавиться от того, что нам мешает», «Россия — это не бабушка, которую надо кормить таблетками, чтобы она не простудилась, а Россия — это страна, устремленная в будущее».

Явно был призыв к работе над тем самым будущим — это самые ключевые моменты, — пояснил Кузнецов «URA.RU». — Партия — это живая структура, которая может ответить на ту повестку, которую предлагает президент».

Депутат Госдумы Артем Туров акцентировал внимание на теме, которая прослеживается в последних выступлениях Владимира Путина. «Мне очень нравится посыл к дальнейшему развитию страны, то, что необходимо обновляться не только в кадровых вещах, но и технологически, инфраструктурно, — признался он. — Эта линия обозначена уже не в первый раз. Уверен, что эта же линия будет в программе президента».

Костин объяснил, почему слова о стабильности не означают застой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» эксперты сошлись во мнении, что выступление президента было, по сути, программным. «В нем содержалось много задач и установок, в том числе и для правящей партии, и для страны, которая устремлена в будущее. Вот это, пожалуй, для нас станет самым важным — сделать Россию молодой, энергичной, конкурентоспособной», — отметил замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Эту мысль развил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Мне очень понравилась мысль о важной задаче про необратимость перемен к лучшему.

Однозначно сказано, что без стабильности и устойчивости никакого развития не бывает. И никакой другой альтернативы не существует, все остальное — это популизм и пустая болтовня.

Эти слова вовсе не означают застой, а являются важным условием для развития», — считает он.

В целом речь Путина продемонстрировала его доверие «Единой России», заявил «URA.RU» депутат Госдумы Сергей Боярский: «Выступление было очень мощным, это речь абсолютного лидера нации, человека, который опирается не только на „ЕР“, но и на всех людей страны, которые хотят процветания России, и он взял роль на себя вести этот корабль еще шесть лет».

Тренд на омоложение власти будет продолжаться, уверена Аршинова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Часть спикеров особо подчеркнула, что президент делает ставку на молодых людей. «Обновляется губернаторский корпус, много технократов возглавило регионы. Уверена, что тренд на омоложение будет продолжаться», — считает член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова. Она призналась, что больше всего в речи президента ей импонирует защита сферы образования: «Как президент правильно выразился, необразованные и больные люди не смогут развивать экономику».

Важны были и ремарки президента по поводу оппозиции, заметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Речь идет о дееспособной и ответственной оппозиции, как сказал Путин, то есть „Единой России “ необходимо искать точки соприкосновения и вступать в диалог с парламентской оппозицией и нормальными оппозиционными партиями, которые не ставят под сомнение существование нынешнего строя и государственности. Здесь очень важно упоминание Крыма и Севастополя в его речи», — пояснил он.

Обобщая речь президента на съезде, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выделил три базовых послания электорату от российского лидера. «Первое: Путин — единственный гарант стабильности и развития страны. Надежность — главное его качество как политика. И никаких серьезных альтернатив не видно. Второе: у Путина есть план обновления России. И он этот план намерен реализовать. И третье: кампания Путина будет построена на мощной патриотической мобилизации», — заявил эксперт «URA.RU».