Выступление президента Владимира Путина на XVII съезде «Единой России» показало, каким он видит будущее страны. По его словам, необходимо сформулировать амбициозные цели, иначе «точно ничего не получится», а также честно обозначить нерешенные проблемы. Как на его речь отреагировали слушатели и к каким задачам российского лидера готовы партийцы — в материале «URA.RU».
Путин в новой речи подвел итоги развития страны за последние 18 лет. Среди достижений он назвал то, что страна фактически сформировалась заново, добилась стабильности и значительно снизила угрозу терроризма. Проблемными моментами, по мнению президента, остаются бюрократическая косность, коррупция и отстраненность чиновников от нужд граждан. Обращаясь к экономическим показателям, он подчеркнул, что масштаб бедности россиян представляет угрозу для стабильности и единства общества. Путин отметил, что государство должно расширять поддержку молодежи и заниматься обновлением структуры страны. Президент считает, что Россия будущего — это страна с современной экономикой, доступным образованием и медициной. «Нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от победы к победе!» — заключил он.
«Путин очевидно заявил о политическом лидерстве, — считает член высшего совета партии „Единая Россия“, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. — Мне кажется, и по формату участия Путина на самом съезде, и по содержанию и стилистике выступления, он рассчитывает на „ЕР“ как на одну из главных опор в избирательной кампании. И важно, что тезис про обновление России прозвучал именно здесь».
Наиболее важной он назвал финальную часть выступления президента «про то, что Россия при уважении к старшему поколению не старая бабушка», сделав акцент на обновлении элит и страны. На это также обратил внимание член совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог Глеб Кузнецов.
«Постоянно звучали слова и фразы: «будущее», «завтрашний день», «нужно избавиться от того, что нам мешает», «Россия — это не бабушка, которую надо кормить таблетками, чтобы она не простудилась, а Россия — это страна, устремленная в будущее».
Явно был призыв к работе над тем самым будущим — это самые ключевые моменты, — пояснил Кузнецов «URA.RU». — Партия — это живая структура, которая может ответить на ту повестку, которую предлагает президент».
Депутат Госдумы Артем Туров акцентировал внимание на теме, которая прослеживается в последних выступлениях Владимира Путина. «Мне очень нравится посыл к дальнейшему развитию страны, то, что необходимо обновляться не только в кадровых вещах, но и технологически, инфраструктурно, — признался он. — Эта линия обозначена уже не в первый раз. Уверен, что эта же линия будет в программе президента».
Опрошенные «URA.RU» эксперты сошлись во мнении, что выступление президента было, по сути, программным. «В нем содержалось много задач и установок, в том числе и для правящей партии, и для страны, которая устремлена в будущее. Вот это, пожалуй, для нас станет самым важным — сделать Россию молодой, энергичной, конкурентоспособной», — отметил замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Эту мысль развил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Мне очень понравилась мысль о важной задаче про необратимость перемен к лучшему.
Однозначно сказано, что без стабильности и устойчивости никакого развития не бывает. И никакой другой альтернативы не существует, все остальное — это популизм и пустая болтовня.
Эти слова вовсе не означают застой, а являются важным условием для развития», — считает он.
В целом речь Путина продемонстрировала его доверие «Единой России», заявил «URA.RU» депутат Госдумы Сергей Боярский: «Выступление было очень мощным, это речь абсолютного лидера нации, человека, который опирается не только на „ЕР“, но и на всех людей страны, которые хотят процветания России, и он взял роль на себя вести этот корабль еще шесть лет».
Часть спикеров особо подчеркнула, что президент делает ставку на молодых людей. «Обновляется губернаторский корпус, много технократов возглавило регионы. Уверена, что тренд на омоложение будет продолжаться», — считает член думского комитета по образованию и науке Алена Аршинова. Она призналась, что больше всего в речи президента ей импонирует защита сферы образования: «Как президент правильно выразился, необразованные и больные люди не смогут развивать экономику».
Важны были и ремарки президента по поводу оппозиции, заметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Речь идет о дееспособной и ответственной оппозиции, как сказал Путин, то есть „Единой России “ необходимо искать точки соприкосновения и вступать в диалог с парламентской оппозицией и нормальными оппозиционными партиями, которые не ставят под сомнение существование нынешнего строя и государственности. Здесь очень важно упоминание Крыма и Севастополя в его речи», — пояснил он.
Обобщая речь президента на съезде, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков выделил три базовых послания электорату от российского лидера. «Первое: Путин — единственный гарант стабильности и развития страны. Надежность — главное его качество как политика. И никаких серьезных альтернатив не видно. Второе: у Путина есть план обновления России. И он этот план намерен реализовать. И третье: кампания Путина будет построена на мощной патриотической мобилизации», — заявил эксперт «URA.RU».