Спикер гордумы Екатеринбурга выступила в Совфеде с важной темой
Анна Гурарий предложила ввести карты водителей СИМ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий выступила в Совете Федерации и предложила новую схему регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов на территории России. Круглый стол, посвященный этой проблеме, состоялся в Москве 21 ноября. Екатеринбургский спикер приняла в нем участие как член комитета по науке, образованию и культуре палаты молодых законодателей при Совфеде.
Гурарий объяснила, что занимается вопросами регулирования не только электросамокатов, но и электровелосипедов, так как от жителей Екатеринбурга поступает много жалоб. Она предложила ввести для водителей самокатов и электровелосипедов обязательную регистрацию через Госуслуги.
Согласно идее, самокатчики и водители электровелосипедов должны в обязательном порядке получать карты водителя СИМ по типу Fan ID с обязательной идентификацией. Тогда подобный вид транспорта будет доступен лишь для людей старше 16 лет.
Спикер полагает, что этот метод будет более действенным, нежели полный запрет электросамокатов, гироскутеров, моноколес и тому подобного. На такой шаг решились в Пермском крае, однако на смену СИМ там пришли электровелосипеды.
Письма с новым предложением были направлены в Минюст, Минтранс, МВД и Минцифры России. Также коллективное обращение от десяти председателей дум других городов было направлено во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!