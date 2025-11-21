Спикер гордумы Екатеринбурга выступила в Совфеде с важной темой

Анна Гурарий предложила ввести карты водителей СИМ Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий выступила в Совете Федерации и предложила новую схему регулирования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов на территории России. Круглый стол, посвященный этой проблеме, состоялся в Москве 21 ноября. Екатеринбургский спикер приняла в нем участие как член комитета по науке, образованию и культуре палаты молодых законодателей при Совфеде.

Гурарий объяснила, что занимается вопросами регулирования не только электросамокатов, но и электровелосипедов, так как от жителей Екатеринбурга поступает много жалоб. Она предложила ввести для водителей самокатов и электровелосипедов обязательную регистрацию через Госуслуги.

Согласно идее, самокатчики и водители электровелосипедов должны в обязательном порядке получать карты водителя СИМ по типу Fan ID с обязательной идентификацией. Тогда подобный вид транспорта будет доступен лишь для людей старше 16 лет.

Спикер полагает, что этот метод будет более действенным, нежели полный запрет электросамокатов, гироскутеров, моноколес и тому подобного. На такой шаг решились в Пермском крае, однако на смену СИМ там пришли электровелосипеды.