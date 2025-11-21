Студенческий лесной отряд из ХМАО отметил юбилей решением о трудоустройстве выпускников

Задача отряда - работа с подрастающим поколением в рамках школьных лесничеств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО студенческий специализированный отряд «Берендей», работающий с лесничествами округа, отметил 25-летие решением обеспечить своим выпускникам преимущество при трудоустройстве в лесные учреждения округа. Решение приняли ветераны отряда, собравшиеся на юбилейное заседание в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает департамент недр и природных ресурсов Югры в telegram-канале.

«Сегодня студенческий специализированный отряд „Берендей“ Уральского лесотехнического университета отмечает юбилей. Эксперты лесного дела Югры, приняли важное решение: предоставить преимущественное право трудоустройства выпускникам ССО „Берендей“ в „лесных“ учреждениях Югры», — пишут в посте.