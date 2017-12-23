Почему Путин дважды выступил на съезде «Единой России»

21:22 23 декабря 2017 1

«Единая Россия» поддержала выдвижение Владимира Путина в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин задал новую интонацию своей предвыборной кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выступление Владимира Путина в субботу, 23 декабря, на съезде «ЕР» стало почти революционным для такого формата мероприятий. Глава государства выступил дважды, и было видно, как ему особенно важно до всех собравшихся донести свою мысль о необходимости обновления России. Поэтому сначала речь Владимира Путина звучала в традиционной стилистике для съездов — тезисное подведение итогов и планы на будущее.

Фактически президент озвучил полноценную предвыборную программу, определив приоритеты развития России — это цифровизация экономики, хорошие дороги, ЖКХ, удобное и доступное жилье, борьба с коррупцией, модернизация всех отраслей. Но потом уже после того, как председатель партии Дмитрий Медведев выступил в поддержку Владимира Путина и назвал его «кандидатом „Единой России“», президент снова взял слово.

Это было яркое, эмоциональное выступление, в котором не только прозвучали принципиальные вещи в рамках предстоящей избирательной кампании, последующего президентского срока, но и фактически ставился вопрос о том, что будет после 2024 года.

Было видно, что Владимиру Путину действительно важно, какую политическую элиту он оставит после себя.

«Россия — это страна с тысячелетней историей. Но мы не должны относиться к ней как к любимой бабушке, — просто давать ей лекарства. Мы должны сделать Россию молодой и устремленной вперед. И с каждым новым поколением она такой и становится», — заявил Путин, выступая во второй раз перед делегатами съезда. «Но не могут это сделать больные и необразованные люди. В современном мире все это связано между собой», — пояснил президент.

После выступления Дмитрия Медведева Владимир Путин снова взял слово и всех удивил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Но самым большим откровением и неожиданностью для нас было, когда Владимир Путин призвал отбросить все, что мешает обновлению России. Это прозвучало жестко, откровенно», — поделился потом своими впечатлениями один из участников пленарного заседания.

Источник «URA.RU» в руководстве «Единой России» рассказал, что вторая часть путинского выступления была экспромтом для всех собравшихся. «Все ожидали, что он просто скажет спасибо за поддержку». Единоросс также предположил, что эта часть выступления может изменить акценты в подготовке предвыборной программы президента. Другой собеседник агентства, близкий к Кремлю, не исключил, что тема обновления власти, элит может войти отдельным блоком в программу президента со списком того, что мешает обновлению России.

Глава фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов тоже назвал вторую часть выступления Владимира Путина экспромтом: «И она была хороша своей неожиданностью. Было видно, что он говорит от души.

Для Владимира Путина «Единая Россия» — это родная партия, партия, которую он создал. И все то, что он говорил про обновление страны, актуально для нашей партийной работы. Мы обновляем руководящие органы, генсовет обновился на 30%. Но смена власти должна происходить в конкурентной среде и приводить к прогрессу».

Глава фонда «Петербургской политики» Михаил Виноградов предположил, что вторая часть выступления связана с тем, что идет поиск интонации кампании президента: «Первая речь была более единороссовской и поэтому более привычной. Вторая — попытка говорить по темам обновления и свежести. Обычно эта интонация тяжело давалась Путину, в последние годы ставшему заметно более консервативным. Сегодня впервые эта тема звучала не искусственно и не сквозь зубы, в ней были эмоция и искренность. Но другое дело, что эта нота была несколько неожиданной и для зала (видевшего в слове „обновление“ наследие медведеских или даже горбачевских времен), и для общей повестки, где в качестве скреп продвигалась логика архаизации, а не обновления».