Новое кадровое «цунами» накрыло российские регионы

19:14 25 декабря 2017 3

Владимир Путин разговаривает с мэром Воронежа Александра Гусева на должность врио губернатора Воронежской области Фото: пресс-служба Кремля

В понедельник, 25 декабря, произошел новый виток ротации в регионах. Кадровые изменения коснулись двух полпредов, губернатора и мэра регионального центра. Все началось с того, что Владимир Путин принял заявление «по собственному желанию» от главы Воронежской области Алексея Гордеева и назначил на пост врио губернатора мэра Воронежа Александра Гусева.

Но на этом перестановки не закончились. Гордеев получил место полпреда Центрального федерального округа, заменив Александра Беглова. Беглов, в свою очередь, заменил Николая Цуканова и возглавил полпредство Северо-Западного федерального округа. Цуканова же назначили помощником президентам по вопросам местного самоуправления. На этом цепочка перестановок завершилась, получив от СМИ ярлык — «кадровое цунами».

Это стало очередным витком ротации в губернаторском корпусе, отмечают опрошенные «URA.RU» эксперты. Причем все из участников перестановок пошли на повышение.

Мэр Воронежа Александр Гусев узнал о назначении президента РФ ФОТО: пресс-служба Кремля

Так, мэр Воронежа Александр Гусев теперь возглавит свой регион. Как отмечает глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, градоначальники все чаще становятся губернаторами. «Эта тенденция говорит о возможностях карьерного роста: из мэров — в губернаторы, из губернаторов — в полпреды президента», — описывает схему эксперт. Отметим, что Гусев начинал свою карьеру на местном заводе «Воронежсинтезкаучук» с позиции мастера, спустя 15 лет, в 2009 году, стал генеральным директором предприятия. После 2009 года он работал в правительстве Воронежской области, с сентября 2013 года был избран главой Воронежа.

Ставка на градоначальника не случайна, так как президент всегда очень серьезно относился к мэрам российских городов, говорит политолог Вячеслав Смирнов: «За примерами далеко ходить не надо: мэр Вологды Андрей Травников недавно был назначен врио губернатора Новосибирской области, бывший мэр Самары Дмитрий Азаров также возглавил свой регион. Не секрет, что мэры всегда ближе к народу, они лучше знают проблемы территорий. К тому же распространено мнение, что мэр, ставший губернатором, не будет в дальнейшем гнобить свой город, но и не станет обделять вниманием остальные населенные пункты региона».

По словам эксперта, раньше градоначальники редко становились главами регионов, так как действующие губернаторы блокировали такую возможность. «Именно поэтому столь важный кадровый резерв был задействован не в полной мере», — резюмирует он.

Политолог Андрей Колядин называет эту ротацию логичной: «Это вполне понятная модель. В данном случае никакого конфронтационного сценария не случилось. В том, что мэры сегодня все чаще занимают посты глав регионов, я не вижу ничего плохого: как правило, это опытные и компетентные люди, которые хорошо знают всех на территории, знают проблемы, бюджетные правила, им ничего не надо лишний раз объяснять».

Считается, что с/х в Воронежской области поднял ее уже экс-глава Алексей Гордеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На повышение пошел и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Он имел успешный опыт, считает политолог Евгений Минченко: «Его переход на работу полпредом выглядит достаточно логично. Не секрет, что основная сфера компетенции Гордеева — сельское хозяйство. Центральный федеральный округ в значительной степени сельскохозяйственный».

По данным открытых источников, под руководством Гордеева в Воронежской области росли показатели ВВП, объемы промышленного производства и доходы населения. В 2013 году объем сельскохозяйственного производства в регионе увеличился на 9,1%, (по стране в целом — на 6,2%), а строительство — на 8,4% (в России на 1,5%). При Гордееве в области была принята программа по развитию сельской культуры.

Теперь он возглавит полпредство в ЦФО, в то время как его полпреда Александра Беглова перевели в СЗФО. Отчасти эта ротация должна усилить позиции власти в Санкт-Петербурге в преддверии президентских выборов, рассказал «URA.RU» эксперт ЭИСИ Екатерина Курбангалеева. В то же время мы наблюдаем пересмотр управленческой схемы деятельности полномочных представительств.

«Задачи 2000-х годов полпредствами давно выполнены, если этот управленческий уровень оставлять, а потенциал там присутствует, то требуется постановка новых задач.

Любопытным также представляется и то, что в администрации президента появилась новая позиция — помощника президента по муниципальному самоуправлению [ее получил экс-полпред по СЗФО Николай Цуканов].

Возможно, внимание к МСУ будет на данный момент пристальнее и тщательнее, круг из многочисленных комиссий и советов теперь замкнулся на одну фигуру в президентской администрации», — отметила она.

В целом нынешняя ротация говорит о здоровье политической системы, в которой люди имеют возможность последовательно и планомерно расти. Такую оценку перестановкам дает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова. Она также отметила назначение полпреда по СЗФО Николая Цуканова [который с 2010 по 2016 год был губернатором Калининградской области] на должность помощника президента, назвав его логичным.

«Цуканов начал свою карьеру „с земли“, долгое время возглавлял один из районов Калининградской области, сумел добиться там серьезных успехов. То есть это не случайный человек, а управленец с реальным опытом работы, которому не предстоит вникать с нуля. Последние изменения представляются мне определенным сигналом, что все больше внимания сегодня уделяется муниципальном самоуправлению — этот уровень наиболее близко к населению, он призван отвечать на основные запросы граждан», — заявила Федорова в разговре с «URA.RU».

Напомним, последние ротации в губернаторском корпусе проходили осенью этого года. С конца сентября по ноябрь президент принял 11 отставок глав регионов.