11:06 27 декабря 2017 3

Ряд депутатов Госдумы больше не интересуют проблемы избирателей. «URA.RU» назвало их пофамильно Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«URA.RU» представляет второй рейтинг эффективности депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, представляющих интересы регионов Большого Урала. В отличие от коллег из предыдущего созыва почти все из них одномандатники. Ожидалось, что новая система выборов сблизит думцев с населением, заставит их активней отстаивать права земляков. Эти надежды оправдались лишь отчасти. В ряде случаев парламентарии забыли не только об избирателях, но и о губернаторах.

Мы обратились за помощью к 109 экспертам из всех регионов Большого Урала. В их число вошли политики, мэры, депутаты, редакторы местных и региональных СМИ, известные общественники и бизнесмены. Каждому из них было предложено дважды оценить по десятибалльной шкале работу 57 законодателей в 2017 году. Первая оценка демонстрировала, насколько активно депутаты и сенаторы отстаивают интересы муниципальных образований, вторая — насколько активно они лоббируют интересы региона.

Мы усреднили полученные каждым законодателем оценки. После этого было составлено семь региональных рейтингов. Парламентарии, отвечающие сразу за несколько территорий, были отнесены к региону, в котором постоянно проживают либо в котором проявляют наибольшую активность.

Свердловчане забыли, что у них в Москве есть депутаты

Свердловские респонденты сетуют на нехватку объективной информации о деятельности избранных в 2016 году депутатов. В большинстве случаев единственным источником сведений становятся аккаунты парламентариев в соцсетях. Лучшим мастером самопиара признан занявший первое место в региональном рейтинге Андрей Альшевских. Он запомнился инициативой о переименовании Свердловской области, участием в подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Представители муниципалитетов говорят о его активной работе с избирателями: «Он традиционно впахивает в округе… Играет роль защитника простых людей». Помимо этого, Альшевских воспринимается экспертами как потенциальный кандидат в мэры, в связи с чем они ожидают от депутата дальнейшего усиления активности.

Второе место занял сенатор Аркадий Чернецкий. Однако эта позиция может оказаться неустойчивой. Практически все респонденты воспринимают Чернецкого как активного лоббиста заявки Екатеринбурга на проведение Экспо-2025 и не могут вспомнить другие его проекты. Замкнувший тройку лидеров Павел Крашенинников разработал несколько законов в интересах Свердловской области. Он сумел наладить тесный контакт с Заксобранием, думами Екатеринбурга и ряда других городов, на постоянной основе проводил прием избирателей, поддерживал связь с региональными элитами.

Неожиданностью стало четвертое место Дмитрия Ионина, который получил мандат депутата Госдумы лишь полтора месяца назад. На новом месте работы он продолжил использовать тему ЖКХ. О деятельности большинства других депутатов респонденты отзываются скептически: «О некоторых из вышеперечисленных даже и позабылось, что они депутаты…» При этом респонденты подчеркивают, что виной этому может быть не низкий профессионализм получивших мандаты свердловчан, а действующий регламент думы: «Там невозможно вести индивидуальную яркую работу даже одномандатнику».

Пермский край: такая активность лишь вредит

Пермские парламентарии также сделали ставку на информирование о своей работе через социальные сети. Тем не менее у респондентов из этого региона оказалось больше данных для оценки. Лидеры регионального рейтинга Игорь Сапко и Алексей Бурнашов вошли в число думцев, внесших максимальное число федеральных законопроектов. Замкнувший первую тройку Игорь Шубин принимал активное участие в работе над федеральным бюджетом, лоббируя интересы Пермского края. Упомянутые депутаты стали авторами ряда значимых инициатив. В их числе — законопроект об инициативном бюджетировании и поправка к Бюджетному кодексу, позволяющая сохранить регионам налоговую ставку на движимое имущество в размере 1,1%. В результате ее применения в субъекты Федерации вернулось порядка 80 миллиардов рублей (в Пермский край — около 900 миллионов рублей). Лидеры регионального рейтинга защищали позиции региона по вопросу выплат семьям на рождение третьего ребенка. Сапко совместно с Шубиным проявил себя в отстаивании пермской агломерации.

Эксперты отметили активность Бурнашова в работе с избирателями и с экономическими проектами: «Он взаимодействует с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, привлекает в округ средства по проектам „Единой России“. В ручном режиме работает с инвесторами, которые приходят в созданную в Чусовском районе ТОСЭР (территория опережающего развития)».

Отличительной чертой работы пермских депутатов Госдумы 7 созыва стали регулярные встречи с главой региона Максимом Решетниковым. Благодаря этому взаимодействию пермским властям удалось сохранить федеральное финансирование строительства дороги в обход Чусового и проектирования второй очереди моста через реку Чусовую.

Но пермские эксперты приводят и негативные примеры. В частности, они критикуют неоднозначные высказывания члена Совета Федерации Андрея Климова по поводу международных конфликтов. «Иногда лучше молчать, чем говорить. Такая активность лишь вредит», — считает один из респондентов.

Челябинская область: пиар вместо политики

Челябинские эксперты отмечают, что занявший первую строчку в региональном рейтинге Владимир Бурматов обязан своим результатом развернутой в его пользу масштабной пиаркомпании. В частности, после недавнего назначения на пост председателя комитета Госдумы по экологии он стал позиционировать себя как защитника окружающей среды. В последнее время его цитируемость в СМИ выросла в разы. В социальных сетях парламентария при этом по-прежнему критикуют.

Занявший вторую строчку Олег Цепкин считается активным лоббистом интересов челябинского губернатора Бориса Дубровского на федеральном уровне. При этом на слуху лишь один значимый законопроект соавтором которого стал сенатор — предложенные им в соавторстве с другими челябинскими депутатами поправки позволят Озерску и Снежинску получить статус территорий опережающего развития.

Замкнувший тройку лидеров Валерий Гартунг стал лидером по числу внесенных в Госдуму законопроектов. К настоящему времени он разработал уже порядка 40 инициатив. В их числе поправки о выделении служебного жилья сотрудникам полиции и об облегчении нагрузки на должников по кредитам. Помимо этого, Гартунг продолжает активно работать с избирателями в своем округе.

К остальным депутатам у челябинцев накопилось множество претензий. В частности, они ни разу не смогли пообщаться с избравшейся от региона в Госдуму москвичкой Еленой Ямпольской.

Тюменская область: закрытость и избирательность

Тюменские эксперты сообщили, что лидеры регионального рейтинга депутат Анатолий Карпов и сенатор Степан Киричук наиболее активно работают с региональными элитами и населением. Они принимают участие в заседаниях правительства и облдумы. Их приемные работают постоянно, для него нет незначительных событий на территории. Совместно с замыкающим первую тройку Эрнестом Валеевым они участвуют в просветительских, экологических и социальных проектах, не теряют связи с регионом. Валеев также считается одним из лидеров среди тюменских парламентариев по законотворческой деятельности.

Степану Киричику также ставят в заслугу организацию Дней Тюменской области в Совете Федерации, благодаря которым верхняя палата парламента рассмотрела инициативы тюменцев относительно нескольких федеральных законопроектов.

К другим тюменским парламентариям отношение не столь однозначное. Например, участники исследования упрекают Николая Брыкина в избирательности в общении с жителями региона, Ивана Квитку — в закрытости и непубличности, Михаила Пономарева — в отсутствии обратной связи по вопросам его работы в Совете Федерации.

ХМАО: депутаты игнорируют даже губернатора

ХМАО стал единственным регионом, где наиболее активным защитником интересов территории стал оппозиционер — депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев. Часть респондентов считает его популистом, умело создающим информационные поводы для личного пиара: «Он превращается в Милонова от ЛДПР. Инициирует законы, которые вообще никому не интересны. Например, о юридическом признании венчания». Другие вспоминают, что на думской трибуне он поднимал ряд актуальных для округа вопросов. Например, о пересмотре условий изъятия у регионов-доноров части налога на доходы работающих на их территории предприятий. Либерал-демократ также активно проводит акции, личные встречи с избирателями, направляет обращения главам муниципалитетов.

Также вошедшие в тройку лидеров Эдуард Исаков и Александр Сидоров организовывают приемы избирателей. Исаков присутствовал в этом году на всех заседаниях окружной Думы, на важных праздниках и общественных событиях. Александр Сидоров активно разрабатывал и поддерживал социальные законопроекты, в том числе по защите детей от пропаганды суицида.

Остальные депутаты и сенаторы не проявляют значимой активности. Например, Юрия Важенина и Павла Завального упрекают в нежелании вмешаться в конфликты между жителями и властями, а также между жителями и работодателями на тех территориях, от которых они были избраны. Некоторые югорские депутаты проигнорировали даже послание губернатора и заседание, на котором глава региона отчитывалась о своей деятельности.

Депутаты разделили ЯНАО на две части

Лидеры ямальского рейтинга депутаты Госдумы Григорий Ледков и Владимир Пушкарев условно разделили Ямал на две части. Первый из них больше работает в северных районах округа, защищая интересы проживающих здесь представителей малочисленных народов. Он стал организатором важного для КМНС Всероссийского форума учителей народных языков. В этом году Ледков много времени проводил в Тазовском районе, продвигая интересы муниципалитета на региональном уровне. Владимир Пушкарев активно присутствует на юге округа. Он активно включился в повестку ОНФ, проводил рейды на объекты Роснефтегаза, поддерживал экологический проект «Будущее Арктики». Он многократно посещал Ноябрьск, где его позиции особенно сильны.

При содействии Ледкова принят закон о возможности усыновления детей оленеводами-кочевниками. Ранее из-за отсутствия капитального жилья они не могли реализовать это право. Он был одним из лоббистов темы внесения в реестр профессий чум-работницы. Пушкарев стал в этом году соавтором 11 федеральных законов, выступил спикером на международных форумах арктических народов.

Ямальские сенаторы Юрий Неелов и Александр Ермаков в основном работают на федеральном уровне.

Курганцы не знают, что депутаты отстаивают их права

По мнению курганских участников исследования, наиболее эффективным парламентарием в регионе является депутат Госдумы Александр Ильтяков. Во время каждого визита в область он проводит приемы избирателей. В частности, депутат доводил до губернатора области информацию о трудностях, с которыми столкнулись обратившиеся к нему педагоги. Некоторые проблемы жителей решается при содействии близкого к нему предприятия «Велес». Ильтяков часто выступает спикером в СМИ, что дает ему дополнительный ресурс по законотворческой деятельности. При этом, часть респондентов рассказалА о неудачных попытках получить помощь у парламентария. При обращении их не записывали на прием и пытались отправить для получения консультаций в другие структуры.

Занявший вторую строчку сенатор Сергей Лисовский активно участвует в благотворительных мероприятиях. Он с оказал помощь в оснащении Шадринский детской больницы медоборудованием, помог оснастить клубы области 11 комплектами музыкальной аппаратуры. Член Совета Федерации инициировал совещание по вопросу устранения барьеров для сельхозпроизводителей в торговой сети «Пятёрочка». Он участвовал в трехсторонней комиссии Минфина при согласовании объемов трансфертов для региональных бюджетов.

Сенатор Елена Перминова добивалась выделения области дополнительных бюджетных кредитов. Депутат Василий Шишкоедов отстаивал интересы аграриев во время верстки федерального бюджета на следующий год — федералы хотели отменить некоторые дотации селянам. Но многие респонденты об их деятельности ничего не слышали. СМИ не освещают должным образом их работу. Сложно найти такую информацию и в социальных сетях. Данные сайтов Госдумы и Совета Федерации указывают, что право законотворческой инициативы курганскими парламентариями используется редко.

Половина регионов остались без активных депутатов

В отличие от первого рейтинга «URA.RU» (когда в первой десятке рейтинга по всем семи регионам не вошли только свердловчане), на первые 10 строчек итогового рейтинга не смогли подняться парламентарии и сенаторы сразу трех регионов — Тюменской области, ХМАО и Свердловской области. Респонденты всех трех регионов говорят о резкой потере большинством местных законодателей интереса и к своим территориям, и к своим избирателям.