Кто пришел выдвигать в президенты Владимира Путина

23:34 26 декабря 2017 1

710 человек вошли в состав инициативной группы по выдвижению Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник инициативная группа из 710 человек выдвинула кандидатом в президенты России Владимира Путина. Изначально ожидалось, что это историческое событие продлится не менее трех часов, но участники управились намного быстрее. Этот поход Путина на выборы часто называют особенным, и сбор инициативной группы (и ее состав) подразумевал множество смыслов. Корреспонденты «URA.RU» были в павильонах музея, где собрались участники, и готовы точно передать как это было.

Организацию инициативной группы для выдвижения кандидата взяли на себя «Волонтеры победы». Молодые девушки-волонтеры встречали журналистов и перед началом собрания предлагали изучить экспозицию «Россия — моя история». Помимо выставки в помещениях павильона показывали фильм «Крым. Путь домой» и «Интервью с Владимиром Путиным» Оливера Стоуна.

Волонтерка Нелли сказала, что ради мероприятия отпросилась из университета на один день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Здесь очень много уважаемых людей — Карен Шахназаров, Михаил Боярский, боксер Денис Лебедев. Все они сейчас заполняют бланки, оставляют свои подписи», — увлеченно рассказывала корреспонденту URA.RU, волонтер, студентка старших курсов медицинского университета по имени Нелли. Сама она поддерживает Путина, потому что он обратил внимание на их движение. «Мы убираем места воинской славы, организовываем квесты, помогаем в организации бессмертного полка. С 2015 года власти нам активно помогают», — говорит Нелли.

По ее словам, для помощи в организации мероприятия ей пришлось отпроситься на один день из университета. «С несколькими одногруппницами написали письмо ректору с просьбой отпустить по уважительной причине», — говорит Нелли.

«Историей часто пренебрегают. А Путин ценит прошлое, как и мы», — говорит подруга Нелли Екатерина, которая учится на дизайнера. Волонтеры уверяют, что на мероприятие не было потрачено ни одного бюджетного рубля, организацией сбора средств занималась сама инициативная группа.

В «Единой России» понимают, что Путин должен был выдвигаться от граждан, а не от партии, рассказал «URA.RU» пришедший на собрание и. о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак. «Путин — надпартийный президент, его сектор поддержки выше одной партии или общественной организации. Его поддерживает большинство населения нашей страны. Помимо медийных лиц, которые представляют творчество, спорт, культуру, бизнес, здесь еще и много представителей регионов. На них то и опирается президент», — рассказал Турчак корреспонденту «URA.RU».

Профессиональные политики на мероприятии действительно были скорей в меньшинстве — преобладали деятели культуры, науки и спорта. Туда-сюда степенно разгуливали Иосиф Кобзон, олимпийская чемпионка Светлана Журова, известный доктор Леонид Рошаль.

«Важно, чтобы все мы поддержали Путина, ведь все мы — это и есть Россия. Поэтому проходить его выдвижение должно не на каком-то партийном собрании», — заметил Иосиф Кобзон в комментарии «URA.RU».

Леонид Рошаль и Иосиф Кобзон поприветствовали друг друга, как старые друзья. Таких случаев на собрании было много Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В инициативные группу вошли все, кто мыслит в одном ключе с Владимиром Путиным, а таких очень много, заявила корреспонденту «URA.RU» председатель редколлегии газеты «Культура» и депутат Елена Ямпольская. «На минувшем съезде „Единой России“ Владимир Владимирович произнес несколько вещей, которые вот лично мне были — как бальзам на душу. Прежде всего — что, решая стоящие перед Россией задачи, надо действовать в высшей степени профессионально, что невозможно использовать только одни лозунги», — говорит Ямпольская.

Само выдвижение Путина прошло за час. К собравшимся обратились академик РАН Павел Логачев, врач Софья Войтко, командир атомного подводного крейсера Сергей Новохатский, фехтовальщица Софья Великая, худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев — все они были членами инициативной группы. «Нам есть, что передавать и что укреплять. И в этом заслуга действующего президента страны, который самоотверженно и честно борется за интересы России. Именно поэтому мы верим и поддерживаем его», — заявил сибирский ученый Павел Логачев. Новохатской припомнил, что в 90е командир подводной лодки получал зарплату меньше охранника, а при Путине ситуация серьезно изменилась. Юрий Соломин в своем выступлении отметил, что президент «много сделал для искусства и для Малого театра в частности».

Приезду Михаила Боярского присутствующие были как-то особенно рады Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последней выступила организатор «Волонтеров победы» Ольга Амельченкова, которая шла рядом с Путиным на шествии «Бессмертного полка». «Было видно, что для него это не мероприятие для галочки, он чувствовал, переживал вместе с людьми, которые пришли на шествие. И я рада, что вместе с вами и с президентом мы откроем новую страницу в истории» — рассказала собравшимся Амельченкова. За выдвижение Путина инициативная группа проголосовала единогласно.

Закончилось собрание инициативной группы чествованием Михаила Пожарского. Он приехал на мероприятие из Петербурга в свой день рождения, несмотря на болезнь. Зал аплодировал ему несколько минут.

Политологи прокомментировали «URA.RU» выдвижение Владимира Путина:

Алексей Мартынов, директор института Новейших государств:

На собрание присутствовали самые разные люди, которых объединяет одно — личность Владимира Путина. Они по сути и есть квинтэссенция того самого Путинского большинства, о котором столько говорят политологи. Это большинство не ограничивается отдельной политической партией, социальной группой, профессией, или идеологической направленностью. На съезде присутствовали представители самых разных партий, не только «Единая Россия», все они поддерживают нашего президента. Путин выбрал именно такой способ выдвижения, потому что он президент всех граждан. Интеллигенция, военные, рабочие — все они составляют путинское большинство.

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Института Социальных Исследований (ЭИСИ):

В инициативной группе собрались большое количество людей из регионов, люди самых разных профессий и возрастов. Их объединяет то — что большинство из них знакомы с президентом, так или иначе взаимодействовали с ним, являются его сторонниками. В инициативной группе собрались неравнодушные люди, каждый из которых хорошо себя зарекомендовал, проявил себя как яркий профессионал с активной гражданской позицией. Всех их объединяет политическая позиция, поддержка президента и патриотизм.