Северян испытывали морозами, протестами и терактом. Мы покажем как

15:48 27 декабря 2017 1

«Торговля живыми». Купленного оленя упаковывают для перевозки на новое стойбище Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

2017 год испытывал жителей северных уральских регионов — ХМАО и ЯНАО — терактом, протестами оппозиции, сорокаградусными морозами и удушливым смогом из-за пожаров в тундре. Фотографы «URA.RU» фиксировали самые значимые события жизни и готовы вновь поделиться ими со своими читателями.

ХМАО

«Испытание веры». Крещенские купания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Теперь у коммунистов есть Совесть». В состав городского отделения КПРФ вошли бывшие члены общественной организации «Совесть» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Черная пятница! Или суббота?» Давка на городском субботника в очереди за граблями. Ни одного дворника не пострадало Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первомай Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ледоход. Мужчина фотографирует весенний ледоход по реке Обь на набережной Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Свадебный салон на рынке Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Участница парада Победы 9 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Каждому патриоту свою березу!»…и полицейского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Детство Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Поза равномерного загара». Йога на городском пляже в парке «За Саймой» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ежегодные соревнования гребцов на обласах — национальных хантыйских лодках Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«В здоровом теле — веселый дух». В детском лагерь на территории базы «Олимпия» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Нет преград». Спортсмен с ограниченными возможностями на тренировке в Центре адаптивного спорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Теракт или…?» 19 августа в центре города 19-летний выходец из Дагестана Артур Гаджиев нападал на прохожих с ножом. Ранив 8 человек, он был ликвидирован сотрудником ППС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Черный день для главы». В день теракта мэр Сургута Вадим Шувалов перед встречей с губернатором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первоклассник. 1 сентября в Нижнесортымской школе (Сургутский р-он) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Карьер_а». Бывший глава города Дмитрий Попов, ушедший в отставку в связи с возбуждением против него уголовного дела о продаже песка, на том самом песке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Прелестница и…». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«…и лучница». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на форуме «Югра многонациональная» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Девушка с бубном» Исполнительница этнической музыки Вера Кондратьева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ЯНАО

Крещенские купания в тридцатиградусный мороз Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Та же переправа в последний день своей работы весной Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«На Ямале нет дорог — одни направления» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Это Салехард» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ресторан «Факел», затянутый смогом от пожаров в тундре Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Без пафоса и роскоши». Глава администрации города Иван Кононенко (за рулем) и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко говорит о борьбе с сектами и экстремистами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Северное сияние. Осенние магнитные бури и вспышки на солнце подарили ямальцам несколько дней светового шоу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В уходящем 2017 году для вас работали наши фотокорреспонденты — Алексей Андронов (Александр Кулаковский) и Вячеслав Егоров.

Алексей Андронов Фото: Александр Онопа