Северян испытывали морозами, протестами и терактом. Мы покажем как

«Торговля живыми». Купленного оленя упаковывают для перевозки на новое стойбище
2017 год испытывал жителей северных уральских регионов — ХМАО и ЯНАО — терактом, протестами оппозиции, сорокаградусными морозами и удушливым смогом из-за пожаров в тундре. Фотографы «URA.RU» фиксировали самые значимые события жизни и готовы вновь поделиться ими со своими читателями.
ХМАО
«Испытание веры». Крещенские купания
«Теперь у коммунистов есть Совесть». В состав городского отделения КПРФ вошли бывшие члены общественной организации «Совесть»
«Черная пятница! Или суббота?» Давка на городском субботника в очереди за граблями. Ни одного дворника не пострадало
Первомай
Ледоход. Мужчина фотографирует весенний ледоход по реке Обь на набережной
Свадебный салон на рынке Нижневартовска
Участница парада Победы 9 мая
«Каждому патриоту свою березу!»…и полицейского
Детство
«Поза равномерного загара». Йога на городском пляже в парке «За Саймой»
Ежегодные соревнования гребцов на обласах — национальных хантыйских лодках
«В здоровом теле — веселый дух». В детском лагерь на территории базы «Олимпия»
«Нет преград». Спортсмен с ограниченными возможностями на тренировке в Центре адаптивного спорта
«Теракт или…?» 19 августа в центре города 19-летний выходец из Дагестана Артур Гаджиев нападал на прохожих с ножом. Ранив 8 человек, он был ликвидирован сотрудником ППС
«Черный день для главы». В день теракта мэр Сургута Вадим Шувалов перед встречей с губернатором
Первоклассник. 1 сентября в Нижнесортымской школе (Сургутский р-он)
«Карьер_а». Бывший глава города Дмитрий Попов, ушедший в отставку в связи с возбуждением против него уголовного дела о продаже песка, на том самом песке
«Прелестница и…». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции
«…и лучница». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на форуме «Югра многонациональная»
«Девушка с бубном» Исполнительница этнической музыки Вера Кондратьева
ЯНАО
Крещенские купания в тридцатиградусный мороз
Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги
Та же переправа в последний день своей работы весной
«На Ямале нет дорог — одни направления»
«Это Салехард»
Ресторан «Факел», затянутый смогом от пожаров в тундре
«Без пафоса и роскоши». Глава администрации города Иван Кононенко (за рулем) и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко говорит о борьбе с сектами и экстремистами
Северное сияние. Осенние магнитные бури и вспышки на солнце подарили ямальцам несколько дней светового шоу
В уходящем 2017 году для вас работали наши фотокорреспонденты — Алексей Андронов (Александр Кулаковский) и Вячеслав Егоров.
Алексей Андронов
Вячеслав Егоров