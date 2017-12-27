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28 декабря 2017
27 декабря 2017
15:48  27 декабря 2017 1

Северян испытывали морозами, протестами и терактом. Мы покажем как

Каким был 2017 год в объективах «URA.RU». ФОТОитоги-2017 из ХМАО и ЯНАО
Александр Кулаковский
© Служба новостей «URA.Ru»
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Мамаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Жизнь оленеводов. Сургут, оленеводы, ханты, кмнс, северный олень
«Торговля живыми». Купленного оленя упаковывают для перевозки на новое стойбищеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

2017 год испытывал жителей северных уральских регионов — ХМАО и ЯНАО — терактом, протестами оппозиции, сорокаградусными морозами и удушливым смогом из-за пожаров в тундре. Фотографы «URA.RU» фиксировали самые значимые события жизни и готовы вновь поделиться ими со своими читателями.

ХМАО

Крещение. Сургут, прорубь, крещение, крещенские купания
«Испытание веры». Крещенские купания
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Митинг КПРФ и общественной организации Совесть против коррупции. Сургут, флаги, кпрф, митинг, совесть
«Теперь у коммунистов есть Совесть». В состав городского отделения КПРФ вошли бывшие члены общественной организации «Совесть»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Общегородской субботник на ул. Островского и около ИКЦ Старый Сургут, субботник, раздача граблей
«Черная пятница! Или суббота?» Давка на городском субботника в очереди за граблями. Ни одного дворника не пострадало
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Первомайская демонстрация на проспекте Ленина. Сургут, букет, 1мая, демонстрация, с днем весны, собака с цветами
Первомай
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Ледоход на реке Обь. Сургут, набережная, речпорт, ледоход, весна, обь, льдины, человек у реки
Ледоход. Мужчина фотографирует весенний ледоход по реке Обь на набережной
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Виды города. Нижневартовск, реклама на улице, рынок, свадебное платье, свадебный салон, обувной магазин, сибирский балаган
Свадебный салон на рынке Нижневартовска
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Генеральная репетиция парада Победы. Сургут, холод, полиция, репетиция парада
Участница парада Победы 9 мая
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
?Антикоррупционный митинг. Сургут, россия, березы, антикоррупционный митинг
«Каждому патриоту свою березу!»…и полицейского
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Виды ПГТ Пойковский, поселковая жизнь, дети на теплотрассе
Детство
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Город летом. Сургут, пляж, йога, асана, парк За Саймой, лежаки, девушка на руках
«Поза равномерного загара». Йога на городском пляже в парке «За Саймой»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах. Нефтеюганск, гонка, гребля, ханты, кмнс, гребной спорт, облас, гребец, массовый заплыв
Ежегодные соревнования гребцов на обласах — национальных хантыйских лодках
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Выездная пресс-конференция по детским лагерям. Сургут, детский лагерь, дети на турнике, вниз головой
«В здоровом теле — веселый дух». В детском лагерь на территории базы «Олимпия»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, инвалид, тренажерный зал, протез, штанга, спорт, жим лежа
«Нет преград». Спортсмен с ограниченными возможностями на тренировке в Центре адаптивного спорта
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Резня на проспекте Ленина. Сургут, полиция, труп нападавшего
«Теракт или…?» 19 августа в центре города 19-летний выходец из Дагестана Артур Гаджиев нападал на прохожих с ножом. Ранив 8 человек, он был ликвидирован сотрудником ППС
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Резня на проспекте Ленина. Сургут, комарова наталья, Шувалов Вадим
«Черный день для главы». В день теракта мэр Сургута Вадим Шувалов перед встречей с губернатором
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
День знаний в поселке Нижнесортымский. Сургут , смартфон, гаджеты, школа, ребенок с телефоном
Первоклассник. 1 сентября в Нижнесортымской школе (Сургутский р-он)
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Взятие проб песка по уголовному делу против бывшего главы Сургута Попова Д.В. Сургут, попов дмитрий, песок, уголовное дело попова
«Карьер_а». Бывший глава города Дмитрий Попов, ушедший в отставку в связи с возбуждением против него уголовного дела о продаже песка, на том самом песке
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Пресс-конференция губернатора ХМАО-Югры Комаровой Натальи. Ханты-Мансийск, комарова наталья, комарова поправляет прическу
«Прелестница и…». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на пресс-конференции
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Региональный форум национального единства" Югра многонациональная". Ханты-Мансийск, оружие, комарова наталья, комарова стреляет из лука
«…и лучница». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на форуме «Югра многонациональная»
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Региональный форум национального единства" Югра многонациональная". Ханты-Мансийск, кондратьева вера
«Девушка с бубном» Исполнительница этнической музыки Вера Кондратьева
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ЯНАО

Крещение - 2017. Салехард, инвалид, крещенские купания, крещение, здоровье, одноногий
Крещенские купания в тридцатиградусный мороз
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, север, зимняя дорога, зима, ледовая переправа
Ледовая переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
Та же переправа в последний день своей работы весной
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, дорожный знак, пешеход, мороз, север, горизонт, зима, ледовая переправа
«На Ямале нет дорог — одни направления»
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Метель. Салехард, зима, метель, снег
«Это Салехард»
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, мост, салехард, дым, смог, гарь, факел
Ресторан «Факел», затянутый смогом от пожаров в тундре
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Празднование Дня города. Салехард. 10 сентября 2017 г
«Без пафоса и роскоши». Глава администрации города Иван Кононенко (за рулем) и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Международная научно-практическая конференция «Деструктивные и псевдорелигиозные организации, секты и культы: вызовы и пути решения». Салехард, кононенко иван
Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко говорит о борьбе с сектами и экстремистами
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, салехард, северное сияние
Северное сияние. Осенние магнитные бури и вспышки на солнце подарили ямальцам несколько дней светового шоу
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В уходящем 2017 году для вас работали наши фотокорреспонденты — Алексей Андронов (Александр Кулаковский) и Вячеслав Егоров.

Алексей Андронов
Фото: Александр Онопа
Вячеслав Егоров
Фото: Ксения Дьячкова

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