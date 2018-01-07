Футбольным фанатам угрожают уголовными делами накануне ЧМ-2018

07:13 07 января 2018 0

Во время игры российской сборной конфликты между «фирмами» российских футбольных клубов прекращаются Фото: Александр Константинов © URA.RU

До чемпионата мира по футболу 2018 — полгода. Иностранные болельщики боятся ехать в Россию. Они напуганы той пропагандой, что звучит в Европе против российских фанатов после беспорядков 2016 года в Марселе. «URA.RU» выяснило, как чувствует себя околофутбольное движение на Урале и готово ли оно оказать «горячий» прием фанатам из других стран.

Иностранные болельщики запаниковали после прошлогоднего чемпионата Европы по футболу во Франции. Тогда накануне и после матча Россия-Англия в Марселе схлестнулись фанаты двух сборных. Несмотря на численное преимущество британцев — родоначальников околофутбола, наши (около 300 человек) их разгромили. После этого в Англии весьма популярны новости про российских футбольных «дикарей».

Полиция провела беседу с каждым активным фанатом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О крайней жестокости российских болельщиков написали ведущие британские СМИ: «The Independent», «The Sunday Express», «The Sunday Mirror» и другие. А в этом году второй по значимости в Англии канал BBC показал фильм про русских футбольных хулиганов, где наши соотечественники обещают устроить иностранцам во время ЧМ-2018 «фестиваль насилия». Паника перекинулась на другие европейские страны. Теперь зарубежные фанаты на полном серьезе обсуждают на спортивных форумах, как им страшно ехать в Россию.

Околофутбол как субкультура зародился в Великобритании еще в прошлом веке. Молодежь с окраин, за неимением других развлечений, сколачивалась в группы по принципу, кто за какой клуб болеет. И пока команды выясняли отношения на футбольном поле, фанаты выясняли, чей клуб круче, устраивая кулачные бои.

Замеченных ранее в беспорядках болельщиков не пустят на матчи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Со временем насилие для фанатских группировок («фирм») стало самоцелью, футбол отошел на второй план. После череды столкновений с многочисленными жертвами английская федерация футбола на пять лет отстранялась от участия в международных соревнованиях. Что происходило на тот момент в Англии, неплохо демонстрирует фильм «Хулиганы зеленых улиц». Традиции околофутбола быстро проникли во многие страны с низким уровнем жизни. «Фирмы» появляются в России, в частности, на Урале.

Екатеринбург и Пермь — города, известные своим непримиримым противостоянием и обоюдной ненавистью фанатов «Урала» и «Амкара». В официальных сводках легко найти информацию, как

болельщики двух уральских клубов массово хлестались на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге летом 2006 года. Весной 2008-го жесткий мордобой случился уже в Перми: в результате были задержаны порядка 80 фанов.

В августе 2013 года врукопашную около Центрального стадиона сошлись 150 болельщиков. Весной следующего года футбольные хулиганы устроили разборки уже в Перми прямо перед матчем рядом с ТЦ «Лайнер». С каждой стороны бились по 30 человек.

Однако с весны 2014 года о разборках уральских футбольных хулиганов ничего не слышно. «Такая ситуация не только на Урале. Ты зайди в «OFNEWS» (самая многочисленная группа во «ВКонтакте» о российском околофутболе, насчитывающая более 300 тыс. человек — прим.ред.). Там почти перестали появляться посты о драках, — рассказывает один из участников фанатской группировки (или, на сленге, «фирмы») «Урала», — Раньше интересных тем (боев — прим. ред.) было гораздо больше.

Но перед чемпионатом мира силовики основательно взяли нас за яйца.

До этого им было плевать: дерутся себе парни и ладно, главное, чтобы не поубивали друг друга».

Главным соперником фанатов ФК «Урал» всегда были болельщики пермского «Амкара» Фото: Александр Константинов © URA.RU

Собеседник говорит, что чем ближе мундиаль, тем правоохранительные органы сильнее закручивают гайки. «После драки в 2014 году серые (сотрудники полиции — прим. ред.) стали прессовать очень сильно. Особенно тогда досталось пермякам. Потому что во время потасовки в ухо прилетело, кажется, какому-то местному подполковнику. Всех, кто когда-либо был замечен на теме околофутбола, начали вызывать в отделы, проводить разъяснительные беседы, мол, если не успокоишься — сядешь», — говорит болельщик.

Силовики стали звонить фанатам на работу. Такие же звонки поступали и в заведения, где учатся болельщики. «Были случаи, что парней увольняли или выкидывали из вузов», — вспоминает собеседник.

По отделам начали таскать даже тех фанатов, кто не был замечен в хулиганских выходках. Например,

на беседу накануне нынешнего Кубка Конфедераций вызывали екатеринбургского ресторатора Евгения Кексина — болельщика московского «Спартака».

«Пригласили побеседовать. Но я им сразу объяснил, мол, парни, ничем запрещенным я не занимаюсь», — говорит Кексин.

Из-за давления силовиков после 2014 года уральские футбольные хулиганы переместились в лес.

«Встречались с фанатами „Амкара“ на нейтральной территории. Грузились в поезда и ехали до поселка Арти или Атига. Они примерно на одинаковом расстоянии от Перми и Екатеринбурга. Там стенка на стенку устраивали забавы. Но полиция постепенно пресекла и это», — вспоминает фанат «Урала».

Перед ЧМ-2018 года на трибунах в России стало заметно спокойнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В итоге с фанатских трибун «Урала» фактически исчезли тренированные парни в поло и бомберах Stone Island. «Вы посмотрите сейчас на фанатский сектор „Урала“: там же 90% — школота. Первые два ряда на трибунах за воротами по правилам раньше всегда занимали накачанные ребята. Там не должно было быть девушек, п*з**ков и нерусских. А теперь…», — рассуждает собеседник.

В последние годы околофутбол в Екатеринбурге ассоциировался с двумя «фирмами» — «Заводские» и «Rittern». Ни та, ни другая уже не существует. С бывшим участником одной из них мы встречаемся в главном фанатском баре Екатеринбурга — «Телевизор». Это излюбленное место всех, кто «топит» за «Урал»: пропустить по кружке пива сюда заходят как добропорядочные болельщики с семьями, так и тренированные ребята с поломанными носами, напоминающими им о тех временах, когда «околофутбол» еще не был пустым звуком.

«На нас на каждого в отделах заведена отдельная папочка. Мы же не дебилы лезть на рожон. У многих уже семьи, дети, стабильная работа, бизнес в конце концов. Поэтому

никто не собирается целенаправленно устраивать «фестиваль насилия» на чемпионате. Кому хочется потом мотать срок?

Поэтому все пройдет максимально стерильно. Тем не менее чуваки не отказались бы дать п**ды, например, фанам Польши. Они же в Европе сейчас самые сумасшедшие, реально машины для убийств. Да и русских они не любят, неоднократно нападали на наших болельщиков во время игр», — говорит фанат. Самое вопиющий случай произошел на Евро-2012 в Вроцлаве. Тогда поляки напали на колонну российских болельщиков, несмотря на массовое сопровождение полиции.

Полиция уже начала работу по обеспечению безопасности на матчах ЧМ-2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские фанаты, не без надежды в голосе, объясняют, что беспорядки на ЧМ-2018 могут произойти только в том случае, если гости потеряют голову от количества выпитого и уральского воздуха. «При таком раскладе столкновения возможны, но все равно полиция быстро это пресечет, — говорит один из участников „фирмы“ „Амкара“. — Стычки между нашими фанатами и „Урала“ исключены. Так как на матчах российской сборной между клубами действует перемирие».

Евгений Кексин считает, что провоцировать российских фанатов могут британцы, как это было на чемпионате Европы во Франции. «Они могут устроить ад в городе, развести настоящий свинарник, Средневековье, как это было в Марселе. Надавать им по морде захочется даже людям, далеким от хулиганских футбольных тем», — считает фанат «Спартака».

Уральские фанаты уверяют, что эпоха околофутбола закончилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что касается Марселя, то в фанатской тусовке не скрывают, что многие поехали туда как раз потому, что в России околофутбольному движению почти напрочь перекрыли кислород. «Туда реально поехало много организованных футбольных хулиганов. Конечно, парни планировали поразвлечься, и у них получилось. В России такое уже невозможно», — рассказал «URA.RU» фанат «Урала».

В силовых структурах не отрицают, что ведут активную работу перед мундиалем. «Проверки, разъяснительные беседы с фанатами действительно ведутся. К сотрудничеству привлекаются их лидеры. После того, как бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин возглавил комитет по безопасности Российского футбольного союза, стали работать в этом направлении еще жестче», — рассказал «URA.RU» знакомый силовик.