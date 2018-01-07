Увольнению 10 тысяч гаишников нашли объяснение

15:41 07 января 2018 0

Увольнение грозит каждому пятому сотруднику инспекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовые увольнения в ГИБДД, инициированные президентом Владимиром Путиным, скажутся на эффективности работы ведомства, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты. По их словам, в российской глубинке еще не готовы полностью перейти к фиксации нарушений при помощи видеокамер.

Указ, подписанный президентом России 31 декабря 2017 года, предполагает увольнение из рядов Госавтоинспекции 20% сотрудников. Сокращенный персонал планируют перевести на службу в другие подразделения МВД.

Реформа ГИБДД преследует две цели: повышение эффективности и снижение затрат, уверен генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «В данном случае расчет делается на увеличение технической составляющей: камеры дешевле людей и не берут взяток», — отмечает эксперт.

По словам главы профсоюза полицейских Казани Айрата Зайнуллина, к массовому сокращению в рядах ГИБДД все шло. «Сигналом к этому стало принятие европротокола, позволяющего водителям в случае ДТП самостоятельно оформить бумаги на месте происшествия, и возрастающее количество камер».

Бывший начальник пресс-службы Минобороны РФ, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в разговоре с нашим агентством отметил, что причину такого решения властей стоит искать в эмоциональной сфере. «Присутствие сотрудников с жезлом на дорогах часто являлось раздражающим фактором не только для нарушителей, но и для добропорядочных граждан. Это превратилось в целое социальное противостояние. Власть заботится о том, чтобы как можно меньше мешать народу нормально жить».

Что касается будущего трудоустройства сотрудников ГИБДД, то эксперты оказались солидарны во мнениях. Так, по словам Баранца, уволенные могут пополнить состав формирующейся Росгвардии.

Первыми рискуют быть уволены пожилые сотрудники. «Увольнения можно провести относительно безболезненно за счет сокращения пенсионеров», — считает Журавлев. Он также не исключил, что сокращенным сотрудникам найдут место в системе МВД, однако «им там не обязательно будут рады». «Работникам ГИБДД завидуют, — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом, — особенно на уровне районов и небольших городов. Профессия считается привилегированной из-за коррупционной составляющей. И руководство какой-нибудь ППС, в которую можно перевести уволенного сотрудника, скорее всего, отправит его на вольные хлеба. Кто такому обрадуется?» При этом Журавлев напомнил, что в регионах существуют серьезные проблемы с техническим оснащением ГИБДД, что может сказаться на эффективности работы инспекции.

Солидарен с позицией коллег и Зайнуллин: «Обязанности уволенных будут переложены на ППС и участковых. Нагрузка на эти службы и так очень серьезная. К тому же, у опытных сотрудников ГИБДД есть неоспоримое преимущество: они за счет опыта интуитивно могут вычислить пьяного водителя в потоке машин даже без явных признаков нарушения». Эксперт также считает, что в инспекции уже сегодня существует нехватка сотрудников, из-за чего реформа выглядит нелогичной. ГИБДД зачастую выполняла незаметные, но важные функции, уверен глава профсоюза полицейских. В частности, инспекторы следили, чтобы в зимний период коммунальные службы расчищали отведенный им участок дороги.

«Главное, чтобы не получилось так, что уволят инспекторов в глубинке, а в столицах все останутся», — выразил надежду Зайнуллин.