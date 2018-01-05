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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
19:35  05 января 2018 26

Путин уволил 20 процентов сотрудников ГИБДД

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, магнитогорск, полиция, гибдд, дпс
Гаишники в России больше в таких количествах не нужныФото: Илья Московец © URA.RU

Новогоднее сокращение численности полиции, указ о котором президент России подписал 31 декабря, коснется исключительно ГИБДД. С учетом того, что в Госавтоинспекции к осени 2017 года служило примерно 55 тысяч человек, оно затронет практически каждого пятого сотрудника.

Сокращение пройдет во всех регионах, обойдя лишь подразделения по регистрации транспортных средств, а также по выдаче водительских прав и проведению экзаменов для водителей. Об этом пишет «Газета.ру», в распоряжении которой оказался текст внутреннего приказа МВД №983. Попавшим под сокращение гаишникам предложат продолжить службу в других подразделениях МВД. С учетом нехватки кадров в территориальных отделах многие из них (особенно в предпенсионном возрасте и не имеющие других вариантов трудоустройства) воспользуются этой возможностью, считают эксперты.

Как уже сообщало «URA.RU», в 2014 году Владимир Путин сократил штат МВД до 904 871 человека. С 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), составит уже 894 871 единицы. Глава московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин объяснил то, что сокращения коснутся исключительно ГИБДД из-за технологических изменений в самом ведомстве — внедрения видеокамер и прочих систем, делающих ненужными инспекторов и патрульных.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
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