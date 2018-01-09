19:19 09 января 2018 11

СМИ обрушились на кандидата от КПРФ Фото взято со страницы Facebook Павла Грудинина

Все новогодние праздники политический класс активно обсуждал новичка федеральной политики — Павла Грудинина. За неделю до Нового года КПРФ официально объявила о том, что на президентские выборы от коммунистов вместо традиционного лидера партии Геннадия Зюганова идет бизнесмен, директор подмосковного совхоза Павел Грудинин, для большинства россиян фигура абсолютно неизвестная.

Начальником штаба Грудинина станет Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это сыграло ключевую роль на самом старте его кампании. Информационной пустотой вокруг фигуры Грудинина воспользовались политологи и СМИ, публикуя целый шквал негативных заметок о нем. Так, «Ведомости» припомнили бизнесмену его любовь менять партии: Грудинин был доверенным лицом Путина на выборах в 2000 году и выдвигался от «Единой России» в Мособлдуму в 2007 году. В то же время предприниматель активно приглашал на свои земляничные поля лидеров ЛДПР. И только в 2011 году начал дружить с КПРФ.

Всплыли наружу и отношения Грудинина с олигархами. «Лайф» напомнил, что в 1995 году Грудинин продал около шести гектаров совхозных земель, выходивших прямо на пересечение Каширского шоссе и МКАД, известному бизнесмену Арасу Агаларову, который сегодня занимает 51-е место в рейтинге Forbes. А пользователи соцсетей обнаружили, что еще одним ключевым собственником совхоза им. Ленина, помимо самого Грудинина, является Роман Абрамович.

Медиа проехались даже по сыну Грудинина. Все тот же «Лайф» обнаружил в соцсетях его фотографию в майке «Drugs saved my life» («Наркотики спасли мою жизнь»). Новость вышла под громким заголовком «Сын Павла Грудинина пропагандирует употребление наркотиков».

Фото взято со страницы Антона Грудинина в Facebook

Поводы для новостей давал и сам Грудинин, уехав на новогодние праздники отдыхать на Запад. «Грудинин, метящий в президенты, предпочитает новогодние каникулы в Швейцарии. Билет до Санкт-Морица и обратно — 5000 €. Лыжи Volkl — 1500 €. Ночь в шале в горах — 1500 €. Для всего остального существует MasterCard», — написал в своем ЖЖ ехидную заметку политолог Олег Матвейчев, приложив фотографии кандидата в президенты. Сам Грудинин прокомментировал СМИ, что новогоднюю поездку оплатили его друзья еще задолго до того, как стало известно, что он будет выдвигаться на выборах.

Критики обратили внимание даже на национальность Грудинина. «Он еврей, неоднократно говоривший о своем желании эмигрировать. Кроме того, он то и дело публично ругает жизнь в РФ», — пишет в блоге все тот же Матвейчев.

В том, что о Грудинине активно начали появляться новости, нет ничего неожиданного, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В федеральном эфире появилась новая фигура, и по ней начали копать. Грудинин — человек, который уже достаточно давно в политике. У него были и успехи, и неудачи. После предыдущих избирательных кампаний осталось энное количество негатива. И сегодня интернет услужливо предоставляет всю информацию, которую когда-то собирали его оппоненты», — рассказал политолог «URA.RU».

Минченко считает, что Грудинину, как кандидату от оппозиции, будет выгодно, если его вдруг начнут каждый день критиковать на «Первом канале».

«Пиарщики Грудинина уже повернули эту тему в духе „если нас атакуют, значит, мы представляем угрозу для власти“. Однако самого факта фиксации инфоатак недостаточно. На них надо как-то отвечать, переупаковывать эти инфоповоды. Но с этим они уже справляются. Пока я бы поставил им четыре с минусом», — говорит Минченко. На защиту Грудинина встал и «Левый фронт» Сергея Удальцова, который в свое время поддержал его на «праймериз» левых политических сил. Организация опубликовала разоблачение «14 мифов о Павле Грудинине».

Инфоатаки очерчивают своеобразные красные флажки для Грудинина, считает директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин.

«С учетом харизмы и амбиций, которые есть у Грудинина, никто бы не стал его выдвигать, будь за ним исключительно позитивный бэкграунд. Ему дают понять, что, если он начнет выходить за флажки, у власти есть много рычагов влияния на него», — рассказал Салин «URA.RU».

При этом для телевизионной аудитории Грудинин транслируется в более позитивном цвете, отмечает политолог. «Все эти вбросы — лишь сигналы для самого Грудинина. Они не рассчитаны на его электорат. Для массового избирателя на центральном телевидении новичок от КПРФ предстает в более привлекательном свете», — уверяет Салин. Как убедился корреспондент «URA.RU», Грудинина действительно активно показывают на российском ТВ. Так, на передаче «Время покажет» на «Первом канале» Грудинину дали подробно рассказать о целях и задачах выдвижения в эфире от 25 декабря.

Политологи считают, что выдвижение Грудинина может расширить электорат КПРФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Успех Грудинина на выборах будет зависеть от выверенности его дальнейших действий. «Власть активно способствует продвижению Грудинина, ведь он был выдвинут, чтобы повысить явку. Однако его успех на выборах зависит от того, насколько сильно он сможет продемонстрировать собственную политическую субъектность, оставаясь при этом системным кандидатом. Фактически сейчас он находится между Сциллой и Харибдой», — считает Салин.

Политологи сошлись во мнении, что говорить о какой-либо президентской кампании Грудинина пока рано. Первые оценки появятся не раньше февраля. Однако теоретически Грудинин может претендовать на 30-35% избирателей, считает директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. «Среди них люди, объединенные запросом на социальную справедливость, сторонники „русского Лукашенко“, женщины 35 лет и старше, наемные работники, противники крупного капитала. Грудинин принципиально — не нишевый кандидат. Он может играть на многих электоральных полях, в том числе тех, которые сегодня ориентируются на Владимира Путина», — рассказал политолог «URA.RU».

Однако против Грудинина — его позднее выдвижение и ревность со стороны аппарата КПРФ. «Есть угроза, что КПРФ не будет качественно на него работать. Выдвижение Грудинина негативно воспринято элитой компартии. Многие работают в партии годами и десятилетиями и считают, что он занял их место», — говорит Орлов.

Таким образом за два с половиной месяца Грудинину предстоит повысить узнаваемость, перехватить у Зюганова поддержку компартии и провести мобилизацию новых избирателей, считает Орлов. «Однако решить эти три задачи одновременно за столь короткий срок на уровне КПРФ просто невозможно, чем-то придется жертвовать», — подытоживает Орлов.