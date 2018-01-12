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12 января 2018
16:57  12 января 2018 0

ЦИК допустил до выборов президента коммуниста-миллионера

Справка о доходах, кажется, раскрыла причины поездки Грудинина в Европу на Новый год
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
У кандидата от КПРФ нашли миллионные счета на ЗападеФото взято с Facebook
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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12 января Центризбирком зарегистрировал кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина. Он стал вторым россиянином, прошедшим процедуру регистрации.

Фестиваль "Нашествие-2017", четвертый день, выборы президента. Завидово. Тверь, памфилова элла
На регистрации Грудинин поцеловал Эллу Памфилову в щеку
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Регистрация Грудинина — ключевое событие дня: еще до заседания у здания ЦИК проходили пикеты. По одну сторону дороги стояли молодые люди с плакатами, которые обличали тоталитарный коммунистический режим, через дорогу — старики со словами поддержки в адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова и Грудинина.

Напряженность на заседании возникла, когда один из представителей ЦИК начал зачитывать информацию о счетах Грудинина в австрийских банках. Как выяснилось, коммунист не сразу предоставил эту информацию комиссии, а лишь 8 января закрыл счета и «донес» соответствующие документы.

«Первый счет в банке Вены. Остаток ноль рублей. Второй счет в австрийском банке, остаток — 16 млн рублей, третий счет …», — зачитывал заседающий. Его оборвала глава ЦИК Элла Памфилова.

Заседающие сошлись во мнении, что если информацию о счетах Грудинин представил сам, то и нет оснований не доверять, что эти счета на данный момент закрыты. Ранее в одном из телеинтервью кандидат публично признавался, что у него «есть расчетный счет за границей, который он сейчас закрывает».

Грудинин поблагодарил членов ЦИК за то, что провели тщательную работу по его кандидатуре «в том числе и по выявлению счетов». Пока комиссия не опубликовала его декларацию.

Политолог Олег Матвейчев в разговоре с «URA.RU» указал на то, что история с выдвижением Грудинина с самого начала «довольно дурно пахнет»: «Человек сначала вел себя очень самоуверенно — дескать, кто узнает, что у меня есть счета за рубежом. Видимо, поэтому и не представил никаких документов в ЦИК. Однако умные люди, похоже, объяснили ему, что счета обнаружат, и тогда он слетит с дистанции. Можно предположить, что именно по этой причине Грудинин в срочном порядке на новогодние праздники поехал в Германию и Австрию закрывать счета».

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий, палец вверх
Зюганов возглавит избирательный штаб Грудинина
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако, по словам Матвейчева, закрыть в экстренном режиме банковские счета в Европе невозможно: «В России-то это нельзя сделать, а там — тем более. Я думаю, что в праздники Грудинин зачищал хвосты: что смог, то закрыл. Однако у этой истории наверняка будет продолжение».

Эксперт не исключил, что далеко не все счета Грудинина были закрыты, он предполагает, что с некоторых просто были выведены денежные средства.

По словам политолога, эта скандальная история стал лишь дополнительным подтверждением того, что Грудинин — отнюдь не «красный директор», как он пытался себя позиционировать, а «миллиардер, олигарх, богатый человек». «Надо понимать, что он — владелец не совхоза, а ЗАО — коммерческой структуры. От совхоза там только название. В его собственности — подмосковные земли, которые дороже многих золотых приисков. На этой земле стоят десятки торговых центров, все они платят арендную плату фирмам Грудинина. Именно поэтому, я считаю, что в большей степени он — рантье, но точно не колхозник».

Матвейчев полагает, что в ходе предвыборной кампании будут всплывать все новые и новые подробности биографии Грудинина, которую он сам, к слову, не спешит особо раскрывать.

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