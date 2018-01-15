15:42 15 января 2018 0

Общественники опасаются, что кровавую драму в пермской школе спишут на «обычную поножовщину» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Массовая драка в пермской школе № 127, в результате которой были ранены 15 человек, могла быть спровоцирована участниками молодежных преступных групп, действовавших в учебном заведении. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, речь может идти об активистах криминального движения АУЕ, которое в последнее время получило широкую популярность в стране. Специалисты утверждают: в пользу этой версии говорит множество фактов. По версии СКР, инцидент произошел «из-за личной неприязни».

АУЕ — «Арестантский уклад един» (или Арестантское уркаганское единство) — название и девиз, предположительно, существующего неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. Существует мнение, что основа этого объединения — идеологическая, в основном информационная. Это молодежное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту.

Кровавая драма в школе № 127 в Перми стала новостью № 1 в стране Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

По мнению руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, профессора, доктора медицинских наук Михаила Виноградова, детали произошедшего в пермской школе говорят о том, что, скорее всего, в учебном заведении действовали молодежные группировки. «В пользу этой версии, в частности, говорит тот факт, что в драке принимали участие школьники разных возрастов. Это явно не спонтанная драка, к ней готовились — по этой причине подростки пришли на занятия, вооруженные ножами», — пояснил «URA.RU» эксперт.

Он полагает, что речь идет о «сложившейся преступной схеме и иерархии»: «Похоже, что там есть старшие, главари, и те, кто находится у них в подчинении. То есть все это очень напоминает вполне организованную структуру».

Заподозрить причастность участников драки к АУЕ позволяет сразу ряд деталей, отмечает в разговоре с «URA.RU» школьный кризисный психолог Павел Пономарев. «Сегодня можно констатировать, что в большинстве российских школ действуют молодежные преступные группы. Что касается АУЕ, то это совершенно новое явление, которое еще практически никто не изучал, администрация школ понятия не имеет, что с этим делать. По традиции после ЧП выгонят директора школы, однако это ничего не изменит. Произошедшая драка наглядно показала: группировки гораздо сильнее общественного контроля», — пояснил Пономарев.

По его словам, совершенно очевидно, что в пермской школе действовала многоуровневая криминальная система:

«Вполне возможно, что подростки там постоянно ходили на уроки с ножами. У меня в практике был случай, когда мальчик постоянно посещал занятия с ножом. Его никто не остановил. В итоге история закончилась трагедией».

По оценкам Пономарева, от таких ЧП не застрахована ни одна школа — даже элитная.

Глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин убежден, что правоохранительные органы попробуют списать случившееся на бытовой конфликт и «обычную ссору». «На самом деле это вовсе не бытовуха, как хочется считать полиции. Налицо вполне подготовленные ребята, которые умеют обращаться с ножом. Даже характер ранений — учительнице перерезали горло — свидетельствует о том, что это отнюдь не обычные хулиганы из подворотни», — пояснил «URA.RU» эксперт. Он уверен, что участники разборки состоят в ОПГ: «Понятно, что за ними стоят старшие — взрослые рецидивисты. Для ребят устраивают сборы, их учат обращаться с оружием. Сегодня они отнимают телефоны у прохожих, а завтра это будут уже отпетые бандиты. Простите, это не Пермь — это Зимбабве! Мы дошли до того, что пацаны приходят в школу с тесаками и режут ими своих учителей. Это похоже на почерк АУЕ».

Эксперты усматривают в пермской истории след движения АУЕ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Долинин считает, что произошедшее требует самого тщательного расследования: «Мы увидели, что происходит, когда власть устраняется от воспитания молодежи. Тогда ей начинает вплотную заниматься криминалитет».

По мнению конфликтолога Олега Иванова, произошедшее ЧП в Перми — отнюдь не последнее. «В отсутствии ценностных ориентиров, прививаемых школой, молодежь зачастую вынуждена искать их извне. Так в жизнь подростков проникают различные молодежные культуры и субкультуры, в том числе и такие радикальные, как спортивный фанатизм, АУЕ, неонацизм и другие. Пока подробности конфликта в пермской школе не обнародованы, однако это вполне могут быть противоречия между учениками, возникшие на базе таких субкультур, например, того же „воровского“ АУЕ», — предположил собеседник агентства.

Представитель одной из молодежных группировок на условии анонимности пояснил «URA.RU», что случившееся очень напоминает разборку молодежной ОПГ:

«Группировки, которые активно действовали в 90-е годы, не только никуда не делись, но и даже активизировались. Вопросы „С кем работаешь?“, „Под кем ходишь?“ по-прежнему задают и сегодня. Возможно, в пермской школе кто-то из пацанов не хотел платить деньги — бывает, что целые школы обкладывают данью. Скорее всего, схлестнулись из-за этого».

Собеседник агентства отметил, что количество участников конфликта говорит о том, что «была забита стрела».

В понедельник, 15 января, в Перми в школе №127 Мотовилихинского района города произошла драка между бывшим и нынешним учениками, которую пытались предотвратить находившиеся там же педагоги и школьники. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в настоящее время подозреваемые задержаны. По последним данным, ранения получили 15 человек, состояние учительницы оценивается как крайне тяжелое. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Изначально местные власти распространили информацию о том, что на школу напали двое мужчин в масках. Позднее эти данные были опровергнуты. На место происшествия выезжали глава города Дмитрий Самойлов и губернатор края Максим Решетников.