Государство простит долги каждому седьмому россиянину

20:05 16 января 2018 2

«Налоговая амнистия», инициированная главой государства, облегчила жизнь многим россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждому седьмому россиянину государство в ближайшее время спишет просроченные задолженности. Данный процесс уже запущен. Об этом во вторник, 16 января, президенту на совещании с членами правительства доложил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр сообщил Владимиру Путину, что более 20 миллионам россиян спишут просроченные задолженности. Кроме того, закроют глаза и на некоторые долги индивидуальных предпринимателей. Общий объем задолженности, которую простят гражданам, составляет 41 млрд рублей. Трем миллионам предпринимателей спишут задолженность на общую сумму почти 16 млрд рублей. Также, по словам Силуанова, индивидуальным предпринимателям простят еще 127 млрд рублей долга по страховым взносам.

Налоговую амнистию в России инициировал президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков в налоговые органы», — отметил глава ведомства, отметив, что удалось снять с граждан и предпринимателей долговую нагрузку, которая была накоплена.

Напомним, с нового года по инициативе Владимира Путина вступил в силу закон, регламентирующий пресловутую «налоговую амнистию». Закон предусматривает, в частности, обширное списание недоимок с физических лиц по ряду налогов. В частности, речь идет о транспортном, земельном налогах и налоге на имущество, начисленных на 1 января 2015 года, и пени на эти недоимки. Кроме того, спишут и НДФЛ, который налоговый агент не удержал, но подал сведения в налоговый орган. Простят и недоимки индивидуальных предпринимателей (кроме НДПИ, акцизов и «таможенных» налогов), а также пени на эти недоимки. Новые поправки позволят сэкономить пенсионерам, у которых земельный участок меньше шести соток.

Эксперты указывают на то, что речь идет о долгах и пенях, накопленных до 1 января 2015 года. Как пояснил «URA.RU» экономический аналитик Артем Ермолаев, в случае с «предпринимательской» амнистией, решение о списании принимает налоговый орган либо по месту жительства гражданина, либо по месту нахождения соответствующего объекта налогообложения — например, автомобиля или квартиры. Решение принимается в произвольной форме с указанием данных о налогоплательщике и списываемой задолженности.

Списание долгов россиян уже началось Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Если задолженность по тем или иным причинам необходимо списать быстро, налогоплательщику придется самостоятельно инициировать процедуру», — пояснил собеседник агентства. Ермолаев отметил, что в той или иной степени амнистия действительно затронет большое количество россиян: «Сам знаю немало предпринимателей, которые в свое время ушли из бизнеса и не возвращаются в него именно по причине старых долгов. Думаю, что сейчас некоторые из них попробуют начать все во второй раз. Инициированная амнистия — дополнительный шанс для них».

Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «URA.RU», что амнистия позволит разгрузить ФНС и сэкономит государству средства, направляемые на взыскание небольших сумм задолженности. К тому же, подчеркнул он, амнистия позволит централизованно списать задолженность, возникшую по техническим причинам, то есть по вине государства. Более того, к амнистии будут приурочены поправки, которые снизят налоговое бремя, в том числе пенсионеров.

По мнению одного из авторов «налоговых» поправок, депутата Госдумы Владимира Сысоева, значительная налоговая задолженность у россиян копилась на протяжении многих лет из-за несовершенства налоговой системы.

«Очень хорошо, что такой закон принят, он позволит снизить совершенно несправедливую налоговую нагрузку на людей. К тому же речь идет о долгах, которые невозможно взыскать»,

— пояснил он «URA.RU». Сысоев также отметил, что в некоторых случаях стоимость процедуры по взысканию небольших долгов превышают размер задолженности. «Это абсолютно неадекватная ситуация, в которую вовлечены суды, приставы. Сейчас мы освобождаем государство от этой ненужной работы», — сказал Сысоев.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, списание долгов — это абсолютно нормальная практика, которая позволяет привести свои дела в порядок перед новым циклом экономической турбулентности. Он подчеркнул, что подобная практика позволит «простить» незначительные долги малообеспеченным группам и находящимся в тяжелом положении предпринимателям. При этом собеседник «URA.RU» указал на то, что это никак не отменяет возможный рост налогов в дальнейшем и необходимость их своевременной уплаты.