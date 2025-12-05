Центральная больница Нового Уренгоя объявила масочный режим

Масочный режим объявили в новоуренгойской больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

Во всех отделениях центральной больницы Нового Уренгоя (ЯНАО) введен масочный режим. Это сделано, чтобы не допустить распространения инфекций и ограничить рост заболеваемости ОРВИ, сообщили в сообществе медучреждения VK.

«Посещения пациентов стационара временно запрещены. Эта мера поможет нам предотвратить занос инфекции в отделения и защитить наших пациентов от заражения. Ограничительные мероприятия в НЦГБ будут действовать до особого распоряжения», — сказано в сообщении.