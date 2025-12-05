В Кургане планируют построить ТРЦ с аквапарком

В Кургане построят торгово-развлекательный центр с аквапарком Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане рассматривается проект строительства торгово-развлекательного центра с аквапарком. Для реализации предлагают три участка, включая район проспекта Маршала Голикова, озеро Черное и 11-й километр автодороги Курган-Шадринск. Об этом сообщается в презентации администрации города.

«Инвестиционный проект строительства торгово-развлекательного центра с аквапарком входит в программу развития социальной инфраструктуры города Кургана. Предлагаются для строительства следующие участки: в районе проспекта Маршала Голикова или у озера Черное. Третий участок находится на 11 километре автодороги Курган-Шадринск», — говорится в документе.

В проекте сказано, что Заозерный — самый быстроразвивающийся район Кургана. Сейчас в нем проживает более 100 тысяч человек. До 2030 года у озера Черное планируют построить около 400 тысяч квадратных метров жилья. А значит в данный район смогут переехать около 13 тысяч человек.

