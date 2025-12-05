Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

В школе Кургана прошла акция против мата. Фото

05 декабря 2025 в 11:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В школе №5 Кургана апробируют систему борьбы с нецензурной бранью

В школе №5 Кургана апробируют систему борьбы с нецензурной бранью

Фото: Илья Московец © URA.RU

В школе №5 Кургана прошла акция против нецензурной лексики, в которой приняли участие ученики-спортсмены. Об этом рассказали в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

«В нашей школе прошла акция „Мат — не наш формат“, организованная участниками спортивного сектора. Цель этой акции — привлечь внимание к проблеме нецензурной лексики в нашей жизни и спорте. Мы верим, что спорт должен быть не только физическим развитием, но и воспитанием уважения, дружбы и взаимопомощи. Именно поэтому мы решили показать, что можно общаться и проявлять эмоции без мата!», — указано в группе школы №5. На плакатах, которые изготовили школьники, написаны лозунги: «Ругаться матом — быть приматом», «Мат — для слабаков», «Ругаться матом — не наш стиль».

Ранее директор школы Сергей Корнев предложил на общественном совете УМВД систематизировать борьбу с нецензурной бранью в школах, а систему опробовать на базе школы №5. Предлагалось за нецензурные слова родителям ученика вручать предостережение от инспектора по делам несовершеннолетних в письменном виде. В случае повторного нарушения — составлять административный материал. За нецензурную брань в общественном месте предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

В школе Кургана провели акцию против мата

Фото: школа №5 города Курган, «ВКонтакте»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал