«В нашей школе прошла акция „Мат — не наш формат“, организованная участниками спортивного сектора. Цель этой акции — привлечь внимание к проблеме нецензурной лексики в нашей жизни и спорте. Мы верим, что спорт должен быть не только физическим развитием, но и воспитанием уважения, дружбы и взаимопомощи. Именно поэтому мы решили показать, что можно общаться и проявлять эмоции без мата!», — указано в группе школы №5. На плакатах, которые изготовили школьники, написаны лозунги: «Ругаться матом — быть приматом», «Мат — для слабаков», «Ругаться матом — не наш стиль».