В школе Кургана прошла акция против мата. Фото
В школе №5 Кургана апробируют систему борьбы с нецензурной бранью
Фото: Илья Московец © URA.RU
В школе №5 Кургана прошла акция против нецензурной лексики, в которой приняли участие ученики-спортсмены. Об этом рассказали в группе школы в соцсети «ВКонтакте».
«В нашей школе прошла акция „Мат — не наш формат“, организованная участниками спортивного сектора. Цель этой акции — привлечь внимание к проблеме нецензурной лексики в нашей жизни и спорте. Мы верим, что спорт должен быть не только физическим развитием, но и воспитанием уважения, дружбы и взаимопомощи. Именно поэтому мы решили показать, что можно общаться и проявлять эмоции без мата!», — указано в группе школы №5. На плакатах, которые изготовили школьники, написаны лозунги: «Ругаться матом — быть приматом», «Мат — для слабаков», «Ругаться матом — не наш стиль».
Ранее директор школы Сергей Корнев предложил на общественном совете УМВД систематизировать борьбу с нецензурной бранью в школах, а систему опробовать на базе школы №5. Предлагалось за нецензурные слова родителям ученика вручать предостережение от инспектора по делам несовершеннолетних в письменном виде. В случае повторного нарушения — составлять административный материал. За нецензурную брань в общественном месте предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
В школе Кургана провели акцию против мата
Фото: школа №5 города Курган, «ВКонтакте»
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!