Новый прокурор ХМАО Дмитрий Попов вступил в должность Фото: Елена Антипина, URA.RU

Прокурор ХМАО Дмитрий Попов официально вступил в должность. Его представил руководству региона заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, передает журналист URA.RU с места событий

Новый глава надзорного ведомства был представлен на совещании с участием первого замгубернатора Югры Павла Тараканова, федерального инспектора по ХМАО Александра Постникова и председателей окружного и арбитражного судов Павла Шкилева и Дениса Лиснянского. На рабочей встрече также присутствовали руководители окружных силовых ведомств, заместители прокурора Югры, работники аппарата надзорного ведомства и территориальные прокуроры.

