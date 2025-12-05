Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Новый прокурор ХМАО вступил в должность. Видео

Новый глава прокуратуры ХМАО Дмитрий Попов вступил в должность
05 декабря 2025 в 10:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новый прокурор ХМАО Дмитрий Попов вступил в должность

Новый прокурор ХМАО Дмитрий Попов вступил в должность

Фото: Елена Антипина, URA.RU

Прокурор ХМАО Дмитрий Попов официально вступил в должность. Его представил руководству региона заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, передает журналист URA.RU с места событий

«Новый прокурор ХМАО Дмитрий Попов вступил в должность. Его представил заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев на совещании с руководством региона», — передает журналист URA.RU.

Новый глава надзорного ведомства был представлен на совещании с участием первого замгубернатора Югры Павла Тараканова, федерального инспектора по ХМАО Александра Постникова и председателей окружного и арбитражного судов Павла Шкилева и Дениса Лиснянского. На рабочей встрече также присутствовали руководители окружных силовых ведомств, заместители прокурора Югры, работники аппарата надзорного ведомства и территориальные прокуроры.

Продолжение после рекламы

В ноябре Владимир Путин подписал указ о назначении Попова на должность главы прокуратуры ХМАО. До перевода в Югру он служил заместителем главы надзорного ведомства в Приморье.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал