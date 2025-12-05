Логотип РИА URA.RU
Тюменка поймала на рыбалке неожиданный меховой улов. Фото

Жительница Тюмени поймала ондатру во время подледной рыбалки
05 декабря 2025 в 11:21
Ондатру девушка достала из лунки во льду

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жительница Тюмени отправилась на подледную рыбалку и зацепила на удочку неожиданный улов — ондатру. Эмоциями девушка поделилась в социальных сетях.

«Сначала радость — поймала щуку! А потом... Ну, тут уже не так весело. Бедная ондатра схватила крючок прямо за щеку!» — написала тюменка Виктория на своей странице «ВКонтакте».

К посту девушка приложила фото с испуганным животным. По ее словам, с большим трудом и переживаниями, зверушку удалось освободить.

Ранее URA.RU писало, как подготовиться к зимней рыбалке, чтобы она не закончилась трагедией. Любителям ловли стоит позаботиться о правильной одежде, снастях и учитывать толщину льда.

День оказался для ондатры неудачным

Фото: Виктория Валерьевна, «ВКонтакте»

