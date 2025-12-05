Логотип РИА URA.RU
Общество

Наличие российского гражданства отказались указывать в свидетельстве о рождении ребенка из ЯНАО

Прокуратура Ноябрьска через суд обязала отметить гражданство РФ у малолетнего
05 декабря 2025 в 11:17
Прокуратура Ноябрьска обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего

Прокуратура Ноябрьска обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) вышла в суд, чтобы защитить права несовершеннолетнего — местный отдел МВД отказался ставить отметку о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Требования прокуратуры судом полностью удовлетворены, бездействие территориального органа признано незаконным, возложена обязанность проставить отметку о наличии у малолетнего гражданства Российской Федерации. Исполнение решения суда находится на контроле», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Ноябрьска уже защищала права несовершеннолетних: в ноябре 2025 года надзорное ведомство через суд добилось признания незаконным отказа Социального фонда в компенсации расходов на слуховые аппараты для ребенка-инвалида. Тогда учреждение обязали выплатить более 41 тысячи рублей и компенсировать моральный вред.

Комментарии (1)
  • Александр
    05 декабря 2025 11:31
    Совсем ориентацию в правовом поле потеряли, полиция без судебного решения требования прокурора не исполняет?
