Наличие российского гражданства отказались указывать в свидетельстве о рождении ребенка из ЯНАО

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) вышла в суд, чтобы защитить права несовершеннолетнего — местный отдел МВД отказался ставить отметку о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Требования прокуратуры судом полностью удовлетворены, бездействие территориального органа признано незаконным, возложена обязанность проставить отметку о наличии у малолетнего гражданства Российской Федерации. Исполнение решения суда находится на контроле», — говорится в сообщении.