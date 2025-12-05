Наличие российского гражданства отказались указывать в свидетельстве о рождении ребенка из ЯНАО
Прокуратура Ноябрьска обратилась в суд в интересах несовершеннолетнего
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) вышла в суд, чтобы защитить права несовершеннолетнего — местный отдел МВД отказался ставить отметку о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Требования прокуратуры судом полностью удовлетворены, бездействие территориального органа признано незаконным, возложена обязанность проставить отметку о наличии у малолетнего гражданства Российской Федерации. Исполнение решения суда находится на контроле», — говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Ноябрьска уже защищала права несовершеннолетних: в ноябре 2025 года надзорное ведомство через суд добилось признания незаконным отказа Социального фонда в компенсации расходов на слуховые аппараты для ребенка-инвалида. Тогда учреждение обязали выплатить более 41 тысячи рублей и компенсировать моральный вред.
- Александр05 декабря 2025 11:31Совсем ориентацию в правовом поле потеряли, полиция без судебного решения требования прокурора не исполняет?