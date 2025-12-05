Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП

05 декабря 2025 в 11:10
Водителя после столкновения с ЛЭП с тяжелыми травмами увезли в больницу

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В селе Новоселезнево Казанского района (Тюменская область)  в ночь на 5 декабря легковой автомобиль Lada съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии тяжелейшие травмы получили водитель и его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и ударилась в опору ЛЭП. В ДТП пострадали 37-летний водитель и пассажир, они получили тяжелые травмы, врачи борются за их жизни», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение, им проводят интенсивную терапию. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, в настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. 

