В Тюменской области водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП

Водителя после столкновения с ЛЭП с тяжелыми травмами увезли в больницу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В селе Новоселезнево Казанского района (Тюменская область) в ночь на 5 декабря легковой автомобиль Lada съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате аварии тяжелейшие травмы получили водитель и его пассажир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и ударилась в опору ЛЭП. В ДТП пострадали 37-летний водитель и пассажир, они получили тяжелые травмы, врачи борются за их жизни», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.