Екатеринбурженка забеременела от женатого и снялась в скандальном шоу

Жительница Екатеринбурга Лариса стала героиней реалити‑шоу «Беременна по обману», где рассказала, что забеременела от мужчины, который скрыл от нее наличие семьи. Историю уралочки показали в одном из новых выпусков проекта. По словам женщины, о том, что ее возлюбленный Роман состоит в браке, она узнала уже после того, как сообщила ему о беременности.

Лариса призналась, что роман с дальнобойщиком начался недавно, отношения развивались быстро, и через два месяца она увидела положительный тест. Радостную новость она сообщила мужчине по телефону, но после этого он перестал выходить на связь. Позже, когда Роман вернулся из рейса, он признался, что официально брак еще не расторгнут, хотя ранее уверял, что уже разведен. «Я не верю, что такое может происходить со мной. Я поверила человеку, я искренне испытываю к нему чувства. А сейчас я осталась у разбитого корыта, я просто опустошена», — сказала Лариса в эфире реалити‑шоу.

Как следует из выпуска, Лариса родом из Миасса, в детстве осталась без родителей и воспитывалась в детском доме. Первый брак у женщины распался, после развода она вместе с сыном переехала в Екатеринбург и устроилась в отдел кадров управляющей компании. Сейчас ее старшему ребенку 18 лет. После начала отношений с Романом он уверял, что готовится к разводу, даже показал документ о поданном заявлении.

