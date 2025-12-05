Курганскую область накроют снегопады и 31-градусные морозы
С 7 по 10 декабря в Курганской области ожидается резкое ухудшение погоды: регион накроют продолжительные снегопады и сильные морозы до −31 °C. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. По его словам, арктическое вторжение начнется уже в субботу, 7 декабря, и затронет как областной центр, так и северные районы.
Метеорологи объясняют, что предстоящая непогода связана с перестройкой атмосферных процессов над Уралом и Западной Сибирью. «Причиной непогоды станет резкий заток холодного арктического воздуха по восточной периферии антициклона. Потоки воздуха будут двигаться с севера на юг, вызывая похолодание и снегопады. Уже вечером 10 декабря центр антициклона сместится в сторону Казахстана и начнет приносить в регион более теплую воздушную массу», — сообщили в Курганском гидрометцентре.
Согласно прогнозу, 7–8 декабря в области пройдут продолжительные снегопады. Ожидаются метели, усиление ветра до 12 м/с, местами — ухудшение видимости на дорогах. За двое суток может выпасть 7–10 мм осадков — это до 7–10 сантиметров свежего снега. С 9 декабря на первый план выйдут морозы: в Кургане ожидается −24…−26 °C, а утром 10 декабря столбики термометров могут опуститься до −27 °C. На севере региона прогнозируется до −31 °C. Уже с 11 по 20 декабря синоптики ждут заметное потепление: дневная температура составит −3…−8 °C, ночная — −7…−13 °C, что на 4–6 градусов выше климатической нормы для этого периода. Специалисты рекомендуют жителям учитывать прогноз при планировании поездок и работе на открытом воздухе.
Ранее метеорологи прогнозировали для Курганской области аномально теплый декабрь: по данным канала «Погода 45», среднемесячная температура могла превысить климатическую норму более чем на четыре градуса, продолжив теплую тенденцию второй половины ноября. Ожидаемое потепление после 11 декабря укладывается в этот сценарий, несмотря на кратковременное арктическое похолодание в период с 7 по 10 декабря.
