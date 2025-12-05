Свердловскую трассу завалило дохлыми птицами
ЧП с курицами произошло вечером 4 декабря (архивное фото)
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В Асбесте вечером 4 декабря на проезжую часть улицы Крупской высыпалась крупная партия тушек кур во время перевозки отходов птицепроизводства. Движение транспорта было затруднено, а уборку впоследствии организовали коммунальные службы города.
«На некоторых участках дороги куриц так много, что водителям приходится объезжать их по встречке», — сообщили в сообществе «ЧП — Асбест» во «ВКонтакте». В публикациях уточнялось, что птица, по предварительным данным, выпала из кузова грузовика, который перевозил отходы на утилизацию и не обеспечил должной герметичности груза.
Как передает «Асбестовский рабочий», на дороге оказалось около 150 килограммов отходов. Убирать их пришлось муниципальным коммунальным службам: сотрудники погрузили тушки, вывезли их на специализированный полигон и обработали дорожное полотно дезинфицирующими средствами. Специалисты не выявили угрозы для здоровья местных жителей и состояния окружающей среды.
