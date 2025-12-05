Свердловскую трассу завалило дохлыми птицами

ЧП с курицами произошло вечером 4 декабря (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Асбесте вечером 4 декабря на проезжую часть улицы Крупской высыпалась крупная партия тушек кур во время перевозки отходов птицепроизводства. Движение транспорта было затруднено, а уборку впоследствии организовали коммунальные службы города.

«На некоторых участках дороги куриц так много, что водителям приходится объезжать их по встречке», — сообщили в сообществе «ЧП — Асбест» во «ВКонтакте». В публикациях уточнялось, что птица, по предварительным данным, выпала из кузова грузовика, который перевозил отходы на утилизацию и не обеспечил должной герметичности груза.