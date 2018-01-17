Московские политтехнологи проверят мэров Югры на адекватность

22:51 17 января 2018 0

Следить за чистотой выборов в Югре будут теоретики российского политконсалтинга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югру приехали политтехнологи, которые будут работать на предстоящих президентских выборах в штабе кандидата Владимира Путина. За избирательную кампанию по технологической линии будут отвечать четверо человек во главе с главой «Ростовской школы публичной политики» Александром Мамитовым. Остальные трое — не так популярны, но входят в известную в политических кругах группу «Малкина/Сучкова». Об этом в среду, 17 января, сообщили «URA.RU» источники в отделении «Единой России» и правоохранительных органах.

В Ханты-Мансийск приехала группа технологов, ассоциированная с корифеями политконсалтинга Евгением Сучковым (на фото) и Евгением Малкиным Фото: old.flb.ru

Александр Мамитов является соавтором книги «Политические технологии: работа над ошибками» наряду с политтехнологами Евгением Малкиным и Евгением Сучковым. Двое последних оказывают штабу поддержку на расстоянии. «Сами мэтры давно уже выступают в роли консультантов, идеологов, стратегов», — комментирует один из собеседников агентства, отмечая, что Малкин и Сучков ныне не практикуют выездные кампании, и по большей части являются общепризнанными теоретиками профессии.

Малкину и Сучкову приписывают хорошие отношения с первым замгубернатора региона Алексеем Шипиловым — они вместе входили в «Избирательную ассоциацию политтехнологов». Вице-губернатор тем временем является начальником неофициального штаба. В обязанности политтехнологов входит контроль за исполнением вводных федерального центра, а также их интерпретация на региональные реалии.

Источники «URA.RU» ожидают, что выборы в Югре пройдут с результатом не менее 70% поддержки кандидата Путина при 70% явке.

При этом выборы должны быть максимально прозрачными и легитимными. Недопустимы различные сомнительные приемы, например, организованный подвоз бюджетников, принуждение к голосованию. Действующий президент — узнаваемая кандидатура, как и в других регионах страны обладающая в Югре высоким уровнем доверия электората.

Прототип «Памятника покорителям Самотлора» в Нижневартовске Федор Метрусенко в силу возраста будет крайне ограниченно участвовать в кампании Путина Фото: ИД «Новости Югры»

Официально работу с избирателями на публичных мероприятиях и в общественной приемной будут проводить доверенные лица Владимира Путина, которые формально возглавляют штаб — это представитель ОНФ Лариса Белоцерковцева и ветеран-нефтяник Федор Метрусенко. Их фамилии были спущены Москвой в регион на прошлой неделе. Однако, по данным инсайдеров, в скором времени будет объявлено о третьем доверенном лице кандидата в президенты. Его имени собеседники не раскрыли.

Третий представитель Владимира Путина в Югре также получит статус сопредседателя штаба. Вероятно, на выездных мероприятиях он будет заменять Метрусенко, которому в силу возраста (прототипу «Памятника покорителям Самотлора» больше 75 лет) и территориального нахождения в Нижневартовске, тяжело принимать участие в ежедневной работе структуры.

Официально процесс организации предвыборного штаба кандидата Путина власти ХМАО не комментируют. Узнать позицию главного технолога кампании в Югре Александра Мамитова на момент подготовки материала также не удалось.