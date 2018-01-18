Либеральные эксперты дали прогноз: Россию ждут война и репрессии

22:07 18 января 2018 2

Президент Фонда «Перспектива» Леонид Гозман демонстрирует экспертный прогноз на 2018 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Громкой дискуссией о будущем России закончился Гайдаровский форум-2018 в Москве. В заключительный день н площадке диспута «Политические тенденции: оценки, анализ, прогноз» собрались самые известные политологи либерального толка. Модерировал беседу президент фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Он и сформулировал вопросы, на которые зал ждал экспертных ответов: какие изменения произошли в политической системе в 2017 году, что стало самым значимым событием, а главное, чего стоит ждать в 2018 году? В итоге, вместо заложенных организаторами на дискуссию двух часов, о судьбах России эксперты проговорили два с половиной часа, отказавшись от «вопросов из зала».

Участники дискуссии отметили, что с каждым годом интерес к этой панели растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Послушать либералов кроме традиционной аудитории, пришли также студенты РАНХиГС и даже тюменский банкир, который в ожидании начала панели, искал авиабилеты в Сочи. Мест не хватило всем желающим, так что спустя пять минут после начала у дверей зала разгорелся скандал. «Нас не пускают!», — настойчиво выл женский голос. Гозман отреагировал стоически, заявив растерянным волонтерам: «Если фейсконтроль проходит, то пускайте, если нет — то нет!». В итоге, решили запустить всех желающих.

Модератор презентовал общую экспертную оценку прошедшего политического года. Важнейшими событиями, по мнению собравшихся политологов, стали инициированные Алексеем Навальным протесты, «политические процессы» (подразумеваются суды над экс-главы МЭР Алексеем Улюкаевым, режиссером Кириллом Серебренниковым, экс-губернаторами) и «отступление правых сил». Гозман отметил, что в отличие от результатов прошлого года, «теперь самое важное происходит здесь»: год назад эксперты называли международную повестку главной, там были и выборы Трампа, и сирийская кампания, и британский «брекзит».

Эксперты критиковали не только власть, но и оппозицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Неожиданностями года» для либеральных политологов стали масштаб кампании Навального и им организованных протестов, приговор по делу Улюкаева, размах антидопинговой кампании против России, действия Трампа и курс рубля.

Следующую «номинацию», Гозман анонсировал так: «После интеллектуальных усилий, эксперты все-таки называли какие-то позитивные решения нашей власти». И рассказал, что «Удачными решениями года» они считают вывод российских войск из Сирии, завершение конфликта с Турцией, не самый плохой сценарий отношений с Западом, и «некоторые кадровые перестановки».

В списках же «Неудачных решений года» оказались «действия власти по Навальному», а также сохранение курса на великодержавность, изоляцию и особый путь.

Алексей Левинсон из «Левада-Центра» ждет увеличение числа «неприятных эксцессов» в обществе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По мнению экспертов, в следующем политическом сезоне Дмитрий Медведев сохранит кресло председателя правительства. «Этот прогноз почти единогласный. Только один из нас назвал Кудрина, но он всегда его называет, видимо надеясь, что он однажды окажется прав», — пошутил Гозман.

Эксперты оценили вероятность инерционного сценария развития событий в 2018 году на 60% (в 2017 году она была значительно больше — 90%), такой же показатель у «закручивания гаек» (было 50% в 2017 году).

И последний консолидированный прогноз был о результатах мартовских выборов. Самый маленький процент от экспертов получил Григорий Явлинский (1,7%), второй с конца стала Ксения Собчак (3,5%), Владимир Жириновский будет третьим (11%), а Павел Грудинин получит 14% голосов. Прогноз результата Владимира Путина — 68%. «Не исключено, если мы все будем посрамлены, и он получит 85%», — резюмировал Гозман и передал слово собравшимся.

Красной нитью дискуссии стала явка на выборах, а именно предлагаемый оппозицией сценарий бойкота.

Политолог Николай Петров ожидает реактивную политическую модернизацию в будущем году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор НИУ ВШЭ Николай Петров отметил, что выборы не решают для Владимира Путина проблему легитимности, поскольку результат «70% голосов при явке в 70% — это не тот результат, при котором побеждает вождь». Поэтому он предположил, что для подтверждения легитимности будут выбраны какие-то иные инструменты.

Более пространно рассуждал о бойкоте профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман: «Если мы идем на выборы и голосуем за Путина или против Путина, то это ничего не меняет. Если мы не идем на выборы, то это повышает процент за Путина». Далее он раскритиковал нынешнюю оппозицию, которая лишь «грызется между собой», а не предлагает единого кандидата. «Если вы не можете поменять власть, то поменяйте оппозицию», — резюмировал Гельман под бурные аплодисменты.

«Это единственный комментарий, после которого нам разрешат провести дискуссию в следующем году», — пошутил Гозман под общий смех.

Политолог Дмитрий Орешкин претендует на приз за самый точный прогноз на 2018 — бутылку шампанского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Дмитрий Орешкин завершил эту часть более пессимистично. «Рассуждения идти на выборы или не идти — это все равно, что пытаться сдвинуть огромного диплодока, масса которого гораздо больше, чем мы можем себе позволить. Он на выборы пойдет, но лениво», — заявил Орешкин, отметив, что явка будет от 50 до 60%, но не из-за призывов бойкотировать голосование, а из-за долгосрочного тренда на понижения интереса к выборам, который начался с середины девяностых годов.

Напоследок, экспертов попросили кратко дать прогноз на будущий год, назвать важные политические события или процессы, которые станут главными в повестке 2018 года.

Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Татьяна Ворожейкина, которая ранее упрекнула либеральную интеллигенцию в снобизме по отношению к путинскому большинству, заявила, что не ждет никаких существенных изменений, хотя не исключила «сюрпризов» схожих с «Болотной». Николай Петров парировал, что «не надо бояться черных лебедей, там, где есть черные бараны». И уточнил, что первыми «баранами» станут непопулярные решения правительства, которые откладывались из-за выборов 2018 года. Кроме того, он ожидает реактивную политическую модернизацию или смену политической системы, поскольку будущий срок — последний срок Владимира Путина в рамках действующей конституции РФ.

Публицист Денис Драгунский полагает, что Россию втянут в новые военные действия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников прогнозирует «пробуждение гражданского сознания в разных формах», которое усилит конфликтность, а как следствие, усилятся и «репрессий». Кроме того, он ждет выхода из-под контроля радикально настроенных людей, поддерживающих власть (привел в пример активистов «Православного государства», которые протестовали против показа фильма «Матильда» Алексея Учителя).

Инерционный сценарий, который приведет к скачку социальной агрессии и внутривластному конфликту предсказал Владимир Гельман. Руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центр» Алексей Левинсон предположил, что на фоне роста общей напряженности, начнутся вспышки агрессии в обществе. Денис Драгунский считает, что в 2018 году Россия будет вовлечена в какой-то военный конфликт (это может быть снова Сирия или КНДР). Но самый беспроигрышный прогноз дал политолог Дмитрий Орешкин. «Путина выберут президентом», — заявил он.

Гозману пришлось признать, что в эксперт таким ответом обеспечил себе приз в виде бутылки шампанского за самый точный прогноз.