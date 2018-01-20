10:39 20 января 2018 2

Первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 80 лет Фото: Kremlin.Ru

В субботу, 20 января, первому президенту Татарстана и государственному советнику Минтимеру Шаймиеву исполнилось восемьдесят лет. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и герой труда Российской Федерации считается одним из самых талантливых и влиятельных политиков современной России. Почему Шаймиева уважает без исключения весь губернаторский корпус и за что в Татарстане его называют просто «бабай» «URA.RU» рассказал политолог Андрей Колядин.

Минтимер Шаймиев — один из главных политических тяжеловесов современной России Фото: Kremlin.Ru

Минтимер Шарипович, наверно, один из самых известных политических тяжеловесов тех времен, когда они сами себя создавали, а не назначались в регионы централизованным путем. Это человек, который сумел не просто спасти республику Татарстан, но методом политических переговоров обеспечить ей на долгие годы благоприятные условия для развития. Скажу больше, он один из немногих, к кому на территории относились и относятся с таким уважением. Единицы в политике за всю историю нашей страны испытывали такое уважение народа. Об этом свидетельствует даже то, как его называют в регионе — «бабай». Слово, которым за пределами Татарстана пугают детишек, в республике символизирует чрезвычайно уважительное отношение ко взрослому и мудрому политику.

Шаймиев сумел спасти и сохранить Татарстан в девяностых, оставить достойного преемника в двухтысячных. То что он на уровне переговоров, выстраивания отношений, на основании дружбы и сотрудничества сумел создать максимально эффективную систему управления в своей республике — неоценимо. Даже уход на заслуженный покой, его не остановил: он создал совершенно уникальный проект — остров Свияжск под Казанью, куда возят как российских, так и иностранных гостей и показывают, как можно через внутренние и внешние инвестиции преобразить жизнь на отдельно взятом острове.

Высокий темп развития Татарстана — это заслуга Шаймиева, говоряит эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шаймиев очень мудр политически, он никогда не опускался до внутриэлитных разборок, попыток использовать меч против своих политических противников. Потому что меч всегда обоюдоострый: сегодня ты сажаешь своего противника в тюрьму, а завтра следующий использует твое же оружие против тебя. Думаю, что все эти качества, на ряду с феноменальной работоспособностью, и обеспечили тот результат и ту реальность, в которой сейчас живет Татарстан.

В итоге, к Шаймиеву с большим уважением относятся все, начиная от главы Чечни Рамзана Кадырова, заканчивая главами самых русскоязычных регионов. Шаймиев, как это принято сейчас говорить, лидер общественного мнения, и для национальных республик, и для российских областей. Я думаю, что это действительно один из самых интересных и заслуженных людей нашей эпохи. И не случайно, что и сейчас его привлекают к самым различным задачам. Он, например, советник первого замглавы АП Сергея Кириенко по местному самоуправлению, входит в самые различные комиссии и продолжает вести работу в рамках наставничества, которое сейчас наконец-то приобретает новые смыслы и новую моду.

Поэтому, дай бог, жить ему еще долго и счастливо, служить своей республике и нашей стране.