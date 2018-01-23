«Готовы ли мы сажать детей в тюрьму?»

17:51 23 января 2018 17

Вопрос снижения возраста привлечения к уголовной ответственности должен пройти широкое общественное обсуждение Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России после резонансных нападений подростков на школы могут снизить возраст привлечения к уголовной ответственности. Действующее законодательство предусматривает возможность тюремного заключения за тяжкие преступления для достигших 14 лет. В Госдуме уже обсуждают возможные изменения в Уголовный кодекс.

В России все чаще звучат предложения отправлять детей за совершение тяжких преступлений в колонии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дискуссия вокруг необходимости перемен развернулась сразу после инцидентов, которые произошли на прошлой неделе в Перми и Бурятии. 19 января подросток напал с топором и «коктейлем Молотова» на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ. Он бросил зажигательную смесь в кабинет, после чего начал бить топором детей, которые выбегали из помещения. В результате ранения получили семь человек. Трое детей и учительница находятся в удовлетворительном состоянии, одна 13-летняя девочка — в крайне тяжелом, а другая — в тяжелом. Подросток попытался совершить самоубийство, был задержан полицией и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух и более людей и о халатности.

Ранее двое подростков, вооруженные ножами, напали на школу № 127 в Перми. В результате инцидента пострадали 15 человек — ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Во вторник, 23 января, в Улан-Удэ суд арестовал 15-летнего подростка, напавшего на школу. Он будет находиться в следственном изоляторе до 19 марта. Подростки, устроившие резню в Перми, пробудут в СИЗО до середины марта. Как пояснил «URA.RU» руководитель коллегии адвокатов Москвы «Князев и партнеры» Андрей Князев, максимальное наказание, предусмотренное отечественным законодательством для несовершеннолетних, составляет 10 лет лишения свободы:

«Даже если подросток совершил двадцать убийств, больше ему не назначат».

По словам Князева, в том случае, если в Бурятии подросток будет признан вменяемым, ему предстоит отбывать наказание в детской исправительной колонии: «Там он пробудет до своего совершеннолетия — 18 лет. После этого осужденного переведут в колонию для взрослых, где он продолжит отбывать назначенный судом срок». Князев полагает, что подросток, скорее всего, получит срок, близкий к максимальному. При этом адвокат выступил против возможного ужесточения законодательства для детей и подростков: «Думаю, ничего здесь менять не надо. Следует уделять большее внимание профилактике подобных преступлений».

Собеседник «URA.RU» рассказал, что в учреждении для несовершеннолетних действует облегченный режим — осужденные пользуются правом на большое количество свиданий с родными и неограниченные передачи с воли. Кроме того, там он сможет продолжить обучение.

Далеко не все считают, что репрессии по отношению к детям — это выход Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов, детские колонии «напоминают пионерлагерь»: «По сравнению с обычной колонией, там комфортные условия содержания — другое питание, длительные прогулки, отводится время для просмотра фильмов и чтения. Кроме того, к осужденным там практически нельзя применять спецсредства, дескать, они же дети. Во многом именно поэтому оттуда периодически совершаются побеги. Зачастую там сидят уже сформировавшиеся головорезы — наглые, дерзкие, без тормозов». Он также не исключил, что подросток из Бурятии, если он будет приговорен к заключению, имеет все шансы выйти условно-досрочно, отсидев меньшую часть срока, или попасть под амнистию.

С ним солидарен и член Общественной палаты Московской области адвокат Шота Горгадзе. В беседе с «URA.RU» он указал на то, что следует усилить наказание для родителей, которые плохо воспитывают своих детей: «Сегодня родителей можно только штрафовать, не более того. Но именно от них по большей части зависит то, каким вырастет их ребенок. Не думаю, что следует снижать возраст привлечения к уголовной ответственности. В России это 14 лет. То есть если 13-летний подросток даже кого-то убьет, в тюрьму он вообще не сядет — будет просто поставлен на учет».

В то же время Горгадзе признал, что в силу психологических причин напугать ребенка тюрьмой практически невозможно: «Дети не понимают, не осознают, что значит оказаться за решеткой сроком на пять или десять лет. Следовательно, для них это не аргумент».

Депутат Виталий Милонов встал на защиту детей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Вместе с тем в Госдуме не исключают, что вопрос о возможном снижении возраста привлечения к уголовной ответственности следует вынести на рассмотрение. «Возможно, есть смысл обсуждать это», — сообщил «URA.RU» первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. В то же время он отметил, что «нельзя уходить исключительно в репрессии», поскольку «они вряд ли что-то изменят к лучшему».

Ранее первый зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев анонсировал законопроект, в котором предлагал снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления — убийства, изнасилования, теракты — до 12 лет.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «URA.RU», что «ответственность должна лежать на системе образования, которая выращивает аморальных типов без правильных идеологических устоев в голове». «Не надо мстить детям за ошибки взрослых.

Мы сами сделали их такими, мы сами лишили их идеологии и светлых мыслей.

Не надо реагировать ситуативно: вылезли метастазы — мажем их зеленкой. Если будем отвечать на происходящее репрессиями, дети еще больше озлобятся», — сказал Милонов.

Вопрос снижения возраста привлечения к уголовной ответственности должен пройти широкое общественное обсуждение, считает бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев. «В некоторых странах этот возраст снижен до десяти и даже до шести лет — то есть теоретически за решетку можно попасть уже в этом возрасте. Именно поэтому все мы должны ответить на главный вопрос — готовы ли сажать детей в тюрьмы или нет?» — заявил он «URA.RU». При этом он признал, что порой несовершеннолетние совершают действительно чудовищные преступления, но не несут за это никакого наказания.