Как изменятся российские суды уже в ближайшем будущем

21:14 23 января 2018 11

Владимир Путин озвучил изменения в судебной системе, о которых давно просили эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 23 января, Владимир Путин выступил на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ, с призывом реформировать судебную систему. В своей приветственной речи президент сделал несколько предложений, как избавить суды от лишней бюрократии и преодолеть коррупцию в этой ветви власти. «URA.RU» отобрало самые важные инициативы президента и узнало у экспертов, как они изменят жизнь россиян, если найдут поддержку Верховного суда.

Апелляции будут рассматривать в разных регионах

Российские арбитражи — одни из лучших в мире, уверены эксперты. Они считают, что ключевые практики арбитражей давно стоит распространить на суды общей юрисдикции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путин предложил изменить механизм работы апелляционных инстанций. «Новые возможности для обжалования судебных решений откроют создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, они будут образованы по экстерриториальному признаку, что позволит повысить их независимость», — отметил президент.

Эта мера уже давно показала себя в арбитражных судах и теперь ее предлагается перенести на суды общей юрисдикции, отмечает научный руководитель Центра развития современного права Андрей Кашанин. «Когда апелляция рассматривается в другой области, региональные элиты могут минимально влиять на решение второй и третьей инстанции. Насколько я понимаю, задача состоит в том, чтобы региональные власти не имели никаких рычагов влияния на суд. Это, безусловно, позитивное нововведение», — полагает эксперт.

Председатели судов перестанут заниматься хозяйственными вопросами

«Совершенно очевидно, что нужно освобождать судей и председателей от несвойственных им хозяйственных и организационных полномочий, и это можно было бы передать администратору суда», — заявил президент.

Эта мера разгрузит судей, а также сделает их более независимыми, считает ректор МГЮА Виктор Блажеев. «Сейчас председатели судов вынуждены заниматься хозяйственными вопросами: в суде должно быть тепло, вода и электричество, грубо говоря — а для этого им приходится вступать в отношения с третьими организациями. А когда этим займется администратор, который будет исключительно отвечать за организационные вопросы, то председатель не будет связан обязательствами с другими лицами», — пояснил Блажеев, отметив, что эта инициатива снизит коррупционные риски.

Кроме того, председатели судов больше не смогут оказывать влияние через определения размеров премий для персонала, говорит Кашанин.

Провинившихся судей будут понижать в должности

Глава государства предложил ввести новую меру наказания для судей — понижение квалификационного класса. «Разумеется, [нужно] определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», — заявил президент.

Подобная мера напрямую скажется на зарплатах судей и продвижении по службе, отмечает Кашанин. В настоящий момент для судей есть лишь две меры наказания: предупреждение (сильно мягкое, как полагают эксперты) и отстранение от службы. «В текущей системе ряд нарушений вообще остается без внимания. Например, если судья соблюдает нормы процессуального права, но его решение в массовом порядке отменяются в высших инстанциях, то средств воздействия на него нет. Новая мера воздействия поможет более адекватно ранжировать нарушения и соответствующе на них реагировать», — говорит эксперт.

Инновации придут в суды

Большинство кандидатов в президенты настаивает на реформе судебной системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент выделил инициативу по внедрению информационных технологий в суды. Речь идет об обязательных аудиозаписях заседаний, а также автоматизированном распределением дел между судьями.

Сейчас эти новшества успешно себя зарекомендовали в арбитражных судах, рассказал «URA.RU» ректор МГЮА Виктор Блажеев: «Автоматизированная система вслепую будет определять судью, который будет рассматривать дело. Таким образом, будет исключаться субъективный фактор, потенциально коррупционный момент, который может существовать. Это тоже одна из гарантий независимости и беспристрастности рассмотрения дел». Председатель больше не сможет отдавать дело «нужному судье», если у него имеется гипотетическая заинтересованность в исходе дела, отмечает Кашанин.

В будущем, по словам Виктора Блажеева, суды смогут отказаться от протоколов судебного заседания: «Когда существует аудиозапись, пропадает смысл ведения протокола. Рассматривая апелляцию по делу, суд сможет сделать вывод о правомерности принятого решения, послушав запись, а не опираясь на протокол, протоколы тоже можно составить по-разному», — отметил юрист.

Лучшие практики Верховного и Высшего арбитражного судов будут объединены

В своем выступлении Путин напомнил и об итогах объединения Верховного и Высшего арбитражного судов, которое произошло несколько лет назад и устранило расхождения в позициях по целому ряду правовых вопросов. «Все мы помним, как по одним и тем же делам принимались абсолютно разные решения в системе арбитражного суда и судах общей юрисдикции. Это, слава Богу, устранено. Важно, чтобы эта работа отвечала запросам граждан, экономики страны, современным тенденциям, которые диктует время — эпоха бурных технологических изменений», — подчеркнул он.

Окончательное объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда состоялось в 2014 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Верховный Суд России является субъектом законодательной инициативы, и этим правом часто пользуется. По его предложению в последнее время были приняты изменения в Уголовный кодекс, расширившие применение института освобождения от уголовной ответственности обвиняемых в нетяжких преступлениях. Оступившимся людям, о сути, дается второй шанс, — сообщает об усилении роли Верховного суда глава комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников. — Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении несколько значимых инициатив Верховного Суда России, касающихся материального и процессуального права. Предлагаемые новации требуют широкого обсуждения и дальнейшей проработки. Но стоит отметить, что все инициативы, подготовленные Верховным Судом, направлены на расширение гуманных подходов в правосудии».

После реформ Верховный суд стал более доступен для граждан, более чем в два раза увеличилось количество рассмотренных дел, отмечает Кашанин. «Выработался и механизм единообразия. Раньше мы имели фактически два государства в государстве», — говорит эксперт. В своей речи президент предлагает фактически соединить лучшие наработки этих двух судов.

В целом, эти инициативы — движение вперед для судебной системы, считает Бажеев: «Это мощный шаг с точки зрения совершенствования судебного законодательства, в плане беспристрастности, независимости и объективности и состязательности судебного процесса». Предложенные изменения соответствует современной динамике российского общества, заключает Кашанин.