Началась предвыборная атака на свердловских промышленников

09:31 24 января 2018 0

Коммунисты хотят сделать Качканар и Верхнюю Пышму «красными» городами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то время как представители свердловской политической элиты напряженно следят за подготовкой выборов в Екатеринбургскую гордуму, в двух других промышленных городах области разворачиваются не менее острые кампании. Мэр Качканара Сергей Набоких замечен в формировании коалиции, победа которой позволит ему вытеснить из местной думы представителей Качканарского ГОКа и переизбраться на очередной срок. В Верхней Пышме в предвыборный поход против УГМК готовится общественная организация, появившаяся на волне протестов против присоединения города к Екатеринбургу.

Политическая нестабильность в Качканаре началась почти восемь лет назад, после избрания на пост главы кандидата от «Справедливой России» Сергея Набоких. Со временем мэр вышел из оппозиционных рядов и вступил в «Единую Россию». Но даже после этого он не смог наладить отношений с думским единороссовским большинством и руководством градообразующего предприятия.

Сергей Набоких готовит почву к переизбранию на очередной срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По словам местного политика, Набоких неоднократно в разговорах с соратниками заявлял о необходимости замены относящихся к ГОКу думцев представителями бюджетной сферы как в большей мере защищающими интересы города. В едином блоке с мэром по многим вопросам выступали местные коммунисты и лидеры профкома предприятия. Пик политической борьбы в городе пришелся на конец 2015 года, когда на массовый митинг в Качканаре приехали влиятельные представители КПРФ из Екатеринбурга.

Впоследствии уличные протестные акции практически сошли на нет. Лишь во время губернаторских выборов коммунисты смогли вывести на улицу порядка 200 человек, перед которыми выступил «красный» кандидат на пост главы региона Алексей Парфенов.

В это время эпицентр политической борьбы переместился в местную думу. В частности, из-за противодействия главы и лояльных ему депутатов оказалось под угрозой срыва исполнение областного закона об отмене партийных списков на местных выборах. Соответствующие поправки в устав муниципалитета были приняты только после вмешательства со стороны администрации губернатора.

Геннадий Русских считает нахождение Набоких на посту мэра потерянным для города временем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«За время, которое Сергей Михайлович [Набоких] провел на посту мэра, город много потерял в своем развитии из-за его отношения к Качканарскому ГОКу. Надеюсь, что он поступит разумно и не станет выдвигать своих людей на следующих выборах в гордуму и выдвигаться на очередной срок сам. Нельзя испытывать терпение населения. Сейчас важнее федеральные события, перед выборами президента должна бы стоять задача консолидироваться и работать совместно, а не заниматься личными планами», — заявил «URA.RU» председатель местной думы Геннадий Русских.

Однако спикер опасается, что его надежды могут не оправдаться. По имеющейся у него информации, работа по созданию промэрского пула кандидатов уже могла начаться: «Не могу сказать однозначно. Судя по тому, как ведут себя сторонники главы, возникает ощущение, что создаются условия для формирования главой своего большинства в новом составе думы. В очередной раз вставать на те же грабли нерационально… Наша задача — заинтересовать предприятие, чтобы оно продолжало и дальше вкладывало деньги в город, обеспечить ему нормальное отношение со стороны власти».

Источник в местных структурах власти отметил, что в качестве союзников Набоких готовятся выступить представители профкома комбината. Об этом заявил в январе на одном из заседаний лидер профсоюзного комитета Анатолий Пьянков.

Лидер качканарских коммунистов ничего не слышал о мэрском пуле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По неофициальной информации, представители Набоких ведут переговоры об объединении и с коммунистами. Однако секретарь городского обкома КПРФ Габбас Даутов эту информацию не подтверждает: «Впервые слышу о пуле вокруг мэра. Мы не думали об участии — рановато еще». Тем не менее от участия в кампании представители компартии не откажутся: «Пойдем, будем пытаться получить результат».

Сам Сергей Набоких также настаивает, что не принял окончательного решения ни о выдвижении на очередной срок, ни о формате участия в думской кампании. «Мои оппоненты очень боятся, что я сформирую пул и что кандидаты пойдут за мной. Они нагнетают ажиотаж и выплескивают негатив на главу. Сейчас на повестке дня федеральные выборы. Я занимаюсь ими и работаю над программой развития города. Местные выборы не в приоритете. Тем не менее я как глава переживаю, чтобы в думу попали вменяемые депутаты. Посмотрю, кто будет баллотироваться, и, может быть, кого-то поддержу. Город маленький, каждый знает, кто чем „дышит“».

Неожиданный поворот наметился в кампании в Верхней Пышме.

По словам члена ТИК от КПРФ, заместителя главреда местной газеты «Час пик» Алексея Герасимова, местные отделения оппозиционных партий ослабли и не смогут противостоять на думских выборах выдвиженцам от контролирующей город «Уральской горно-металлургической компании».

В частности, позиции КПРФ пошатнулись после того, как свернул работу в местной думе единственный оппозиционный депутат — коммунист Игорь Файфер. «Он прекрасно работал, но устал быть единственной сомневающейся белой вороной. Есть информация, что из-за изменившихся жизненных обстоятельств он решил связать свою жизнь с Екатеринбургом».

Игорь Файфер обещает отобрать у Козицына 25% мандатов Фото: Нина Калинина © URA.RU

Игорь Файфер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» объяснил, что его отсутствие в последние месяцы в Верхней Пышме вызвано форс-мажорными событиями на основном месте работы. По словам депутата, работу с поступающими от его избирателей обращениями продолжают местные структуры КПРФ.

Файфер пояснил, что решения о форме и масштабах участия КПРФ в следующих думских выборах будет принято после завершения президентской кампании. Он уверен, что в случае четко поставленной командной работы у коммунистов получится занять четверть мест в муниципальном парламенте. «Это реально. Когда я избирался, мне тоже говорили, что идти против УГМК бесполезно. Но мы победили и едва не провели второго депутата».

Алексей Герасимов уверен, что

гораздо большую опасность, чем коммунисты, для УГМК представляют городские общественники.

Наиболее сильным и влиятельным он считает незарегистрированное движение «За местное самоуправление!». Оно родилось в 2012 году на волне протестов против инициативы о присоединения Верхней Пышмы к Екатеринбургу и с тех пор приобрело ряд сторонников среди представителей органов территориального общественного самоуправления (ТОС).

«Каждый ТОС объединяет до тысячи жителей. Это серьезный ресурс для непосредственного общения и работы с избирателями, который может эффективно применяться в ходе кампании», — считает местный политик.

«„За местное самоуправление!“ вполне может выставить двадцатку достойных кандидатов. Надеюсь, что следующая дума будет более приближена к населению. Иначе, если выборы пройдут исключительно под диктовку УГМК и „Единой России“, можно забыть о местном самоуправлении», — добавляет Алексей Герасимов.

Вениамин Помазкин готов сотрудничать с верхнепышминскими общественниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выборы также пойдет создавший региональное движение «ОСА» верхнепышминский общественник Руслан Магамуров. Часть городских политиков считает его перспективным. Но многие говорят о падении рейтингов общественника после его публичного отказа выйти на открытые дебаты с лидером местной ячейки «Справедливой России» Вениамином Помазкиным.

Сам Вениамин Помазкин говорит о готовности включить в число кандидатов от «Справедливой России» достойных во всех отношениях общественников: «Если кто-то заинтересован в получении нашей поддержки, то мы готовы это обсудить».

Официальные представители Качканарского ГОКа и УГМК воздержались от комментариев. Они пояснили корреспонденту «URA.RU», что их предприятия не принимают участия в политических процессах.