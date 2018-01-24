14:17 24 января 2018 0

Возможно, Александр Якоб уже обдумывает предложение губернатора о приеме на работу областного чиновника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затянувшееся назначение гендиректора МУП «Водоканал. Екатеринбург» Александра Ковальчика министром экономики Свердловской области освежило дискуссию об отсутствии кадрового паритета между городом и регионом.

С мая 2016 года в областную власть пришло сразу семеро работников мэрии: Сергей Швиндт (вице-губернатор), Михаил Волков (министр строительства), Светлана Учайкина (министр культуры), Александр Иванов (директор департамента информполитики), Дмитрий Катаржин (возглавляет ИАЦ), Дмитрий Леонтьев (главный по электронному правительству), Елена Нестерова (ответственная за контент сайтов), Наталья Змеева (директор МКУ «Центр муниципальных услуг»).

Волков (слева) и Швиндт (справа) инкорпорировались в областную власть, начиная с мая 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переход министра экономики Дмитрия Ноженко 5 апреля 2017 года на работу главой Ленинского района Екатеринбурга едва ли являлся внедрением — по версии чиновников, областная власть скорее вернула горадминистрации ее бывшего служащего.

Знакомый член кабмина рассказывает, что разговоры о том, чтобы отправить в город «своего», появились в администрации губернатора еще до Нового года. Участниками обсуждения этой темы за закрытыми дверями в резиденции стали первый вице-губернатор Алексей Орлов, вице-губернатор Азат Салихов и министр финансов Галина Кулаченко. При этом ни один из них сам переходить в «город» не планирует.

«Было дано негласное указание предложить варианты, кого направить в горадминистрацию», — знает посвященный в суть беседы высших чиновников источник в обладминистрации. По его данным, предстоящее назначение министра природных ресурсов Алексея Кузнецова (считается представителем ближайшего окружения главы региона) главой МУГИСО — как раз один из элементов такой тактики.

Тем не менее фамилия того, кто может попасть в муниципалитет, широкому кругу областных чиновников пока не обозначалась. Источники в администрации Екатеринбурга также не слышали о кандидатах на попадание в мэрию, но уточняют, что подобные перестановки «могут быть личными договоренностями с главой администрации [Александром Якобом]».

Гендиректор МУП «Водоканал» Ковальчик может стать восьмым назначенцем, которого мэрия продвинула в область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я не знаю должностей, куда „область“ могла бы продвинуть „своего“. „Город“ ведь отправил своих людей не только в министры, заметьте, а потому вряд ли предоставит области какой-то высокий пост у себя», — рассуждает высокопоставленный чиновник из ратуши. Официальная позиция, обозначенная пресс-секретарем мэрии Анатолием Кармановым, впрочем, звучит куда более дружелюбно: «Для этого надо обратиться в областные органы власти. Процесс ротации кадров правильный и нужный. Это и необходимый опыт, и понимание ситуации, и позиции муниципалитетов. А также объединение команд и формирование единой команды».

Бывший представитель администрации Екатеринбурга, сегодня возглавляющий департамент информполитики региона Александр Иванов, уверен, что мэрия просто не нуждается в обновлении областными кадрами.

«Кадровые службы любого субъекта воспринимают муниципалитеты как кузницы кадров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что специалисты из органов местного самоуправления уходят на своеобразное „повышение“. Ну, а инкорпорация, командировка специалистов на места будет проводится только тогда, когда качество кадров не будет устраивать население территории. Сегодня профессионализм администрации Екатеринбурга достаточно высок, об этом свидетельствует и новый уровень оказания муниципальных услуг, благоустройства и так далее. Администрация губернатора мониторит жизнь в столице Урала и в других городах. И главы муниципалитетов — неотъемлемая часть команды губернатора. Так что, повторюсь, необходимости „посылать в ссылку“ специалистов для усиления нет», — объяснил Иванов.