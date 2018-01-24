Адвокаты федерального чиновника заявили о его пытках на Урале

19:23 24 января 2018 3

Два месяца провел под арестом во время болезни Реваз Порфиров Сергей Мороз

Адвокаты федерального чиновника, заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора, Реваза Порфирова обжаловали в Верховном суде заключение под стражу тяжелобольного подзащитного. По мнению защиты, арест в СИЗО, где нет возможности оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь, является не чем иным, как пыткой, рассказал «URA.RU» адвокат.

Реваз Порфиров в своем служебном кабинете заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора по ЯНАО Сайт sural.gosnadzor.ru

Как пытку, считают защитники, можно расценивать и доставку обоих фигурантов дела (Павла Крюкова и Реваза Порфирова) вертолетом в ИВС ОМВД России по г. Салехард 18 ноября 2017 года. Почти 600 км неизвестно кем организованного и профинансированного, дорогостоящего перелета вертолетом авиакомпании «Ямал». Маловероятно, что условия перемещения, конвоирования задержанных были соблюдены, подчеркивает адвокат. При том, что изоляторы временного содержания имеются в ОМВД Ноябрьска и близлежащих городов округа.

Напомним, Реваза Порфирова, заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора, 17 ноября 2017 года задержали у его дома вместе с генеральным директором АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлом Крюковым. У последнего при обыске нашли 1,2 миллиона рублей в, якобы помеченных спецсредством, купюрах достоинством по 5000 руб. Во время обыска в доме Порфирова обнаружили несколько миллионов рублей, которые вместе с другим имуществом семьи были изъяты оперативниками.

Задержание федерального чиновника и «нефтяного генерала» произвели сотрудники сразу нескольких правоохранительных ведомств. Дело ведут сотрудники следственного отдела по особо важным делам СУ СК РФ по ЯНАО при оперативной поддержке УЭБиПК окружного УМВД.

«Нефтяной генерал» и депутат Заксобрания ЯНАО Павел Крюков занимал должность секретаря Ноябрьского городского отделения партии «Единая Россия» Фото: Ноябрьское городское отделение Единая Россия

19 ноября 2017 года решением Салехардского городского суда в отношении Павла Крюкова избрана мера пресечения — содержание под стражей на два месяца, для обеспечения беспрепятственной оперативной работы следствия по предъявленному обвинению в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Тогда же, решением суда Салехарда, в отношении Реваза Порфирова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его обвинили в посредничестве при коммерческом подкупе (ч.3 ст. 204.1 УК РФ).

Но через неделю, Апелляционным постановлением суда ЯНАО от 27 ноября 2017 года по представлению прокурора, решение городского суда отменено и в отношении Порфирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестованный был доставлен в Тюмень, где большую часть времени двухмесячного срока ареста провел в ФКУ «Окружная больница» УФСИН по Тюменской области.

Во время нахождения под арестом Ревазу Порфирову предъявили новые обвинения по ст. 204 (коммерческий подкуп), а также, статье 290 УК РФ. К получению взятки Порфировым следователи причислили перелет на вертолете за счет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Но 16 января 2018 года Салехардский городской суд производство по ходатайству следователя о продлении ареста прекратил, в связи с чем Порфирова из-под стражи освободили, но чтобы тут же задержать вновь. В полночь на 17 января сотрудником СК РФ по Тюменской области, по поручению следователя СУ СК РФ по ЯНАО, Реваз Порфиров вновь был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС по обвинению в ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Защита Порфирова считает, что дело возбуждено исключительно с целью дальнейшего удержания их подзащитного под стражей. А факт подброса обнаруженных в служебном кабинете федерального чиновника пяти патронов к огнестрельному оружию не исключен.

В тот же день прокурор ЯНАО признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК. В девятом часу вечера Порфиров был освобожден из ИВС окончательно.

О новом обвинении в получении взятки в виде оплаченного перелета вертолетом авиакомпании UTair в личных целях своего подзащитного защита подследственного считает, что это обычная рабочая командировка. Попытка же продлить срок содержания под стражей тяжелобольному человеку и последующее задержание воспринимается как применение насилия по отношению к подзащитному.

«Комментировать обвинения не буду. Но в части предъявления перелета на вертолете в качестве взятки, не исключаю, что если такой факт и имел место быть, это могла быть обычная рабочая командировка по облету опасных объектов, какие периодически совершаются с сотрудниками правоохранительных органов, надзорных ведомств. По мнению защиты, оснований для предъявления таких обвинений нет», — заявил в беседе с корреспондентом агентства адвокат.

Защита обвиняемого во взятках, посредничестве и коммерческом подкупе федерального чиновника опротестовала в Верховном суде содержание под стражей Реваза Порфирова и не согласна ни с одним пунктом из предъявленных следователями обвинений. Более того, они надеются, что будут приняты меры к привлечению к ответственности силовиков за жесткое обращение с их подзащитным.