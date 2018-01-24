Адвокаты федерального чиновника заявили о его пытках на Урале

Адвокаты федерального чиновника, заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора, Реваза Порфирова обжаловали в Верховном суде заключение под стражу тяжелобольного подзащитного. По мнению защиты, арест в СИЗО, где нет возможности оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь, является не чем иным, как пыткой, рассказал «URA.RU» адвокат.
Как пытку, считают защитники, можно расценивать и доставку обоих фигурантов дела (Павла Крюкова и Реваза Порфирова) вертолетом в ИВС ОМВД России по г. Салехард 18 ноября 2017 года. Почти 600 км неизвестно кем организованного и профинансированного, дорогостоящего перелета вертолетом авиакомпании «Ямал». Маловероятно, что условия перемещения, конвоирования задержанных были соблюдены, подчеркивает адвокат. При том, что изоляторы временного содержания имеются в ОМВД Ноябрьска и близлежащих городов округа.
Напомним, Реваза Порфирова, заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора, 17 ноября 2017 года задержали у его дома вместе с генеральным директором АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павлом Крюковым. У последнего при обыске нашли 1,2 миллиона рублей в, якобы помеченных спецсредством, купюрах достоинством по 5000 руб. Во время обыска в доме Порфирова обнаружили несколько миллионов рублей, которые вместе с другим имуществом семьи были изъяты оперативниками.
Задержание федерального чиновника и «нефтяного генерала» произвели сотрудники сразу нескольких правоохранительных ведомств. Дело ведут сотрудники следственного отдела по особо важным делам СУ СК РФ по ЯНАО при оперативной поддержке УЭБиПК окружного УМВД.
19 ноября 2017 года решением Салехардского городского суда в отношении Павла Крюкова избрана мера пресечения — содержание под стражей на два месяца, для обеспечения беспрепятственной оперативной работы следствия по предъявленному обвинению в «коммерческом подкупе» (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Тогда же, решением суда Салехарда, в отношении Реваза Порфирова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его обвинили в посредничестве при коммерческом подкупе (ч.3 ст. 204.1 УК РФ).
Но через неделю, Апелляционным постановлением суда ЯНАО от 27 ноября 2017 года по представлению прокурора, решение городского суда отменено и в отношении Порфирова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арестованный был доставлен в Тюмень, где большую часть времени двухмесячного срока ареста провел в ФКУ «Окружная больница» УФСИН по Тюменской области.
Во время нахождения под арестом Ревазу Порфирову предъявили новые обвинения по ст. 204 (коммерческий подкуп), а также, статье 290 УК РФ. К получению взятки Порфировым следователи причислили перелет на вертолете за счет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Но 16 января 2018 года Салехардский городской суд производство по ходатайству следователя о продлении ареста прекратил, в связи с чем Порфирова из-под стражи освободили, но чтобы тут же задержать вновь. В полночь на 17 января сотрудником СК РФ по Тюменской области, по поручению следователя СУ СК РФ по ЯНАО, Реваз Порфиров вновь был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в ИВС по обвинению в ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).
Защита Порфирова считает, что дело возбуждено исключительно с целью дальнейшего удержания их подзащитного под стражей. А факт подброса обнаруженных в служебном кабинете федерального чиновника пяти патронов к огнестрельному оружию не исключен.
В тот же день прокурор ЯНАО признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК. В девятом часу вечера Порфиров был освобожден из ИВС окончательно.
О новом обвинении в получении взятки в виде оплаченного перелета вертолетом авиакомпании UTair в личных целях своего подзащитного защита подследственного считает, что это обычная рабочая командировка. Попытка же продлить срок содержания под стражей тяжелобольному человеку и последующее задержание воспринимается как применение насилия по отношению к подзащитному.
«Комментировать обвинения не буду. Но в части предъявления перелета на вертолете в качестве взятки, не исключаю, что если такой факт и имел место быть, это могла быть обычная рабочая командировка по облету опасных объектов, какие периодически совершаются с сотрудниками правоохранительных органов, надзорных ведомств. По мнению защиты, оснований для предъявления таких обвинений нет», — заявил в беседе с корреспондентом агентства адвокат.
Защита обвиняемого во взятках, посредничестве и коммерческом подкупе федерального чиновника опротестовала в Верховном суде содержание под стражей Реваза Порфирова и не согласна ни с одним пунктом из предъявленных следователями обвинений. Более того, они надеются, что будут приняты меры к привлечению к ответственности силовиков за жесткое обращение с их подзащитным.