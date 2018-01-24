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24 января 2018
23 января 2018
21:15  24 января 2018 1

«Мы пойдем к мечетям и поднимем бунт с диаспорами»

Самый влиятельный клуб «погон» в Югре объявил войну московскому начальству
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Митинг за отмену льгот многодетным семьям. Сургут, казаки, ветераны боевых действий, митинг за отмену льгот
Ветераны боевых действий в ХМАО уже показали себя, как протестная сила. Сейчас участникам локальных войн пытаются навязать руководство из МосквыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружное отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство» почти год живет в состоянии анархии. После смерти бессменного лидера «афганцев» и «чеченцев» Югры Виктора Заболотского, в ХМАО не могут выбрать нового руководителя. Местные ветераны говорят о беспрецедентном давлении федерального центра «Боевого братства» и пророчат массовые волнения в регионе.

Виктор Заболотский, член Общественной палаты ХМАО и глава «Боевого братства» Югры с момента его создания, умер в марте 2017 года. Исполняющим обязанности стал его заместитель Олег Сержантов, однако в самой организации понимают — это лишь временная фигура.

Заседание Общественной палаты РФ (ОПРФ). 15 января 2015г, Гриб Владислав, Заболотский Виктор
Виктор Заболотский (на фото справа) умер в марте 2017 года. В «Боевом братстве» до сих пор не могут выбрать его преемника
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В «Боевом братстве» Югры состоят действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники почти всех силовых структур. Среди ветеранов боевых действий есть бизнесмены, топ-менеджеры нефтяных и газовых компаний, чиновники и депутаты. «Боевое братство» можно назвать самой влиятельной среди всех общественных организаций ХМАО. Ветераны локальных войн также взаимодействуют с диаспорами, часто выступая в роли посредников между властями и лидерами национальных объединений.

По словам источников «URA.RU», первые попытки захватить югорских ветеранов Афганистана и Чечни предпринимались еще пару лет назад, но тогда члены федерального «Боевого братства» работали через муниципальные отделения, которые сумели отстоять свою независимость, в том числе при поддержке региональной организации.

Тюменская областная дума. Заседание по депутатской зарплате. Тюмень, аносов алексей
Алексея Аносова называют одним из инициаторов создания альтернативной организации ветеранов локальных войн
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Теперь уже речь идет о захвате окружного «Братства». После смерти Заболотского оказалось, что в устав всероссийской организации были внесены поправки. Теперь в выборах нового руководителя могут участвовать только заранее согласованные в Москве кандидатуры. Эту информацию «URA.RU» подтвердил депутат областной Думы Алексей Аносов, который планировал сам возглавить ветеранов Афганистана и Чечни в Югре.

«Я отправлял в Москву свою кандидатуру, но она не была согласована. Причины не знаю. Те, которые были согласованы, не набрали должного количества голосов от делегатов. Я для себя принял решение, что эти выборы какие-то странные. Например, в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе отделения нет. Оно ликвидировано, и его членов, то есть людей, которые по факту состоят в „Боевом братстве“, до голосования допускать не будут», — прокомментировал Алексей Аносов.

Брифинг о ситуации в спецшколе №2, Сенин Андрей, директор спецшколы 2
Андрея Сенина поддержала Москва, но не ветераны из ХМАО
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Выборы нового лидера ветеранов проходили осенью — Москва сделала ставку на Андрея Сенина. Он руководил «Сибирским легионом» и спецшколой в Сургуте, но его согласованная кандидатура не получила поддержки в ХМАО.

По словам источников в «Боевом братстве», в согласовании с Москвой ветераны Афганистана и Чечни усмотрели попытку рейдерского захвата. «Виктор Заболотский был независимым общественником. Ему Москва не требовалась, чтобы принимать какие-то решения. Сейчас происходит какая-то вакханалия. Люди уже выходят из организации, в городах и районах ликвидируются местные отделения. Никакого контроля нет, защищать наши интересы некому. В случае любого конфликта, как было, например, в Сургуте, когда льготы отменяли, мы пойдем к мечетям и поднимем бунт с диаспорами», — говорит собеседник агентства.

Первый заместитель руководителя Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» Николай Шуба в разговоре с корреспондентом «URA.RU» признал, что поправки в устав действительно вносились, однако, по версии общественника, с федеральным центром согласовываются уже выбранные кандидатуры. «По новому уставу после конференции утверждается в Москве, а затем отправляются документы в Минюст. Руководителя почти выбрали, голосов не хватило. Когда в ХМАО будут новые выборы — сказать не могу, сейчас там согласовывают и подбирают кандидатуры, что еще раз провести конференцию», — рассказал Николай Шуба.

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Известно, что руководство «Боевого братства» в Москве продолжает продвигать кандидатуру Андрея Сенина. Сам общественник говорит, что работает над тем, чтобы в следующий раз победить. «Да, сейчас занимаюсь. Другие кандидатуры есть, но не знаю, насколько у них желание осталось. Выборы не будут безальтернативными», — отметил Сенин.

Между тем участники локальных войн уже нашли способ выйти из-под контроля федерального центра — в регионе создается альтернативная общественная организация: Ассоциация ветеранов боевых действий, документы для регистрации которой уже отправлены в Минюст. По неофициальным данным, центром этого движения «афганцев» и «чеченцев» стал Нижневартовск, а возглавил ассоциацию член Общественной палаты ХМАО Сергей Кудрин.

Напомним также, в Сургуте в 2017 году ветераны боевых действий впервые вышли на акции протеста — это произошло после попытки местных властей лишить участников локальных войн некоторых льгот.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.

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