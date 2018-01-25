00:00 25 января 2018 2

Нам — 12 лет. И у нас все только начинается Фото: Анна Майорова © URA.RU

25 января российское информационное агентство «URA.RU» отмечает день рождения. 12 лет мы держим руку на пульсе Большого Урала и сообщаем о состоянии пульса вам — своим читателям. Нам есть чем гордиться! За эти годы издание поставило ряд рекордов, о достижении которых еще совсем недавно региональные СМИ не могли и мечтать.

Мы расскажем вам 12 оригинальных фактов из жизни «URA.RU», которые за регулярным обновлением текстов и новостей вы не замечали.

167 миллионов раз читатели посетили сайт «URA.RU» за минувший год. Нас читают по всему миру, на долю России приходится 159 миллионов визитов. Количество уникальных посетителей — 50 миллионов человек. Если все наши читатели разом возьмутся за руки, они образуют живую цепочку, которая сможет обогнуть по экватору земной шар. Длина экватора, для сравнения, составляет 40 миллионов метров.

Существенно растет аудитория региональных редакций. В Свердловской области она в 2,5 с лишним раз больше, чем у ближайшего конкурента, «Знак.ком», в Челябинской области — почти в два раза, в Тюменской области — в три раза, в Югре — в четыре раза, на Ямале — почти в пять раз. Разница в полтора раза — в Курганской области (все точные цифры доступны для изучения в открытых отчетах LiveInternet).

По итогам декабря, впервые за месяц «URA.RU» посетило более 10 млн пользователей.

Агентство, работающее в формате 24/7, за год опубликовало 46 тысяч информационных и аналитических материалов. Если решить несложный математический пример, получится, что мы ежедневно рассказываем вам по 126 уникальных историй о жизни России в целом и Урала в частности. Мы не занимаемся оголтелой пропагандой, не воюем с политическим режимом, не провоцируем отставки министров и губернаторов — мы говорим обо всем, что считаем интересным с точки зрения гражданского общества.

«URA.RU» имеет самую разветвленную сеть собственных корреспондентов в уральских регионах. Наши редакции открыты в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Тюмени, Кургане, Ханты-Мансийске, Сургуте, Ноябрьске и Салехарде. Мы быстрее, чем кто бы то ни было из наших коллег, узнаем о событиях на нашей территории, и информируем читателей. Коллеги, редакция стремится расширить зоны своего присутствия!

Новые тренды информационной эры задают свои правила — издания не могут ограничиваться только канонами классической журналистики. Потому, в нашей команде наряду с корреспондентами и фотографами, добывающими эксклюзив, трудятся специалисты по социальным технологиям, аналитики, собственный отдел IT и веб-дизайна.

Коллеги, работавшие с нами в разное время, смогли сделать блестящую карьеру в СМИ. Например, наши собкорры в Перми Михаил Майоров и Владислав Павлов получили руководящие должности на порталах «Федерал пресс» и «В курсе.ру». Аналогичным образом складывалась судьба Ларисы Рычковой и Александра Кириллова. Последний, к примеру, сейчас возглавляет «Европейско-Азиатские новости». Ксения Фикс, освещавшая светскую жизнь Екатеринбурга, руководит порталом «ЕТВ», Арсений Ваганов — главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты — Урал». Также продолжила строить карьеру и одна из основательниц агентства Аксана Панова. После ухода с «URA.RU» она возглавила сайт «Знак.ком».

Материалы «URA.RU» традиционно расходятся по всему миру за счет рерайтов и репостов в СМИ. Еженедельно на агентство ссылаются 200 изданий разной величины. Нас с одинаковым интересом цитируют как Lenta.Ru, так и «Ведомости Карелии». Например, выпуск главной деловой газеты страны, «Коммерсант» от 27 декабря, озаглавлен фотографией нашего фотографа Владимира Жабрикова. А шоу «Вечерний Ургант», в котором одноименный ведущий пересказал нашу историю о депутате думы Режа Евгении Сурнине, которого читатели нашего агентства знают по татуировке паука на голове.

«URA.RU» обладает крупнейшим фотоархивом в стране за пределами Москвы. Сегодня он насчитывает почти 300 тысяч снимков. Мы являемся официальными партнерами фотохроники ТАСС — центрального государственного информагентства России. Сотрудничество с московскими коллегами означает, что фотографии журналистов «URA.RU» видит весь мир, ведь среди клиентов ТАСС — ведущие мировые агентства. Наши снимки в частности уже публиковали BBC и Reuters.

Постоянно держать руку на пульсе событий — задача, требующая высокой организованности и мобильности. Чтобы успевать на важные встречи, география которых разбросана по стране, а часто и по всему земному шару, президенту «Сибирско-Уральской медиакомпании» (управляет «URA.RU») Михаилу Вьюгину приходится проводить в самолете двенадцать часов. Медиаменеджер ведет переговоры с губернаторами, акционерами, крупным бизнесом.

В честь нового 2018 года «URA.RU» подарило своим партнерам из числа губернаторов, депутатов, сенаторов, министров и генералов правоохранительных органов 450 пар носков. Фирменный презент был разработан нами в коллаборации с самым известным производителем носков в России создателем бренда St. Friday Socks Сергеем Тонковым. Помимо агентства Тонков выпускает носки для «Армии России», Третьяковской галереи и ряда музыкальных исполнителей (от «Муммий Тролль» до Елены Темниковой).

«Слухи» — уникальный для журналистики формат, позволяющий агентству публиковать даже ту информацию, которую не удается подтвердить или перепроверить. Таким образом, мы не молчим и не утаиваем от аудитории ничего, что может представлять общественный интерес. За 12 лет «Слухи» стали классикой «URA.RU». В мае 2016 года был опубликовал выпуск под «сатанинским числом» 666. Конца света не произошло, и теперь мы приближаемся к выпуску №777, к счастливому числу, если верить учению Каббалы.

За 12 лет существования «URA.RU» читатели оставили на сайте агентства 2 868 591 комментариев. Мы были и остаемся самой живой публичной площадкой для дискуссий.

С момента основания в 2006 году «URA.RU» застало в регионах Большого Урала 17 губернаторов: Свердловской области (Эдуард Россель, Александр Мишарин, Евгений Куйвашев), Челябинской области (Петр Сумин, Михаил Юревич, Борис Дубровский), Курганской области (Олег Богомолов, Алексей Кокорин), Тюменской области (Сергей Собянин, Владимир Якушев), ХМАО-Югры (Александр Филипенко, Наталья Комарова), ЯНАО (Юрий Неелов, Дмитрий Кобылкин) и Пермского края (Олег Чиркунов, Виктор Басаргин, Максим Решетников).

Времена меняются, но мы остаемся. Вновь назначенных президентом России региональных лидеров встречаем у себя на территории с открытыми намерениями: предоставляем самый свежий обзор событий, объясняем тонкости политики по-уральски, оцениваем начинания, даем советы, помогаем завоевать поддержку общества. Прервать этот цикл не смогло даже сверхрезонансное событие 2013 года, навсегда вошедшее в историю Урала — падение челябинского метеорита.