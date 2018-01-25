Новое правительство останется без министерства спорта

21:25 25 января 2018 3

Все идет к тому, что вице-премьеру Виталию Мутко нечего будет курировать в новом правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На фоне продолжающихся отстранений российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане в кабинетах власти обсуждается новая схема правительства. Как стало известно «URA.RU», полномочия Минспорта могут быть распределены между другими ведомствами, а само министерство ликвидировано.

Источник «URA.RU» в Минспорта рассказал, что работников ведомства очень волнует их будущее после президентских выборов. «Участники совещаний у [профильного вице-премьера] Виталия Мутко говорят, что якобы в Кремле и правительстве обсуждаются предложения по ликвидации министерства. Останется только либо департамент в рамках министерства социального развития, либо агентство при министерстве».

Очередное отстранение РФ от Олимпиады приведет к расформированию Минспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник агентства, близкий к правительству, также сообщил «URA.RU», что план расформирования ведомства появился в связи с кризисом в спортивной сфере, вызванным допинговым скандалом. [Более трети россиян (37%) обвиняют в допинговом скандале высшее руководство Минспорта — свежий опрос «Левада-Центра» — прим. «URA.RU»]. Источник также сообщил, что в правительстве обсуждается пересмотр приоритетов развития спорта в России: «Предполагается, что главным станет развитие массового спорта, спортивных детских кружков, разработка новой программы физкультуры в школе». По его словам, спорт больших достижений так и будет развиваться в рамках спортивных федераций, но замкнуты они будут на Министерстве социального развития.

Другой собеседник агентства в одной из спортивных федераций отмечает, что куратором «олимпийских видов спорта» будет ОКР. Он также не исключил, что развитием профессионального спорта будет заниматься профильное агентство с прямым подчинением вице-премьеру, который будет курировать социальный блок. За организацию крупных соревнований (Олимпиад, международных чемпионатов и других крупных спортивных мероприятий) будут отвечать оргкомитеты.

Главе Минспорта Павлу Колобкову досталось в наследство от Виталия Мутко министерство с подмоченной репутацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нынешний вице-премьер по спорту Виталий Мутко вряд ли сохранит свои позиции в новом правительстве при такой схеме, полагают почти все собеседники агентства.

В пресс-службе Минспорта сообщили, что не могут прокомментировать информацию «URA.RU», сославшись на то, что такие решения принимаются в кабмине и администрации президента. «Нас поставят в известность, только когда будет соответствующее распоряжение правительства, потому что мы такой информацией не располагаем», — пояснили в ведомстве.

Впервые ведомство пытались расформировать осенью 2016 года, рассказал «URA.RU» спортивный агент Андрей Митьков. По его словам, Путин должен был объявить о ликвидации Минспорта во время форума «Россия — спортивная держава», в рамках которого проходило заседание профильного президентского совета. «Один высокопоставленный чиновник из министерства мне тогда рассказал, что буквально накануне заседания Мутко убедил президента в том, что в преддверии ЧМ-2018, организацией которого занимается экс-министр, не стоит его понижать до статуса руководителя агентства», — уточняет Митьков. Эксперт считает, что к расформированию министерства уже все готово.

«Скорее всего, это случится, и с этой реальностью придется работать.

Но ни в коем случае нельзя раздербанить спорт: от ГТО и детского спорта, до больших массовых мероприятий и Олимпийских игр — все должно работать сообща. Другое дело, что нужно менять подход, становиться более мобильными, применять более современные и перспективные решения, безусловно, Минспорту нужно было работать эффективнее», — заявил эксперт.

Скандал с мельдонием выявил неспособность Минспорта защитить спортсменов, даже когда ведомство это могло сделать Фото: Анна Майорова © URA.RU

В нынешнем состоянии ведомство министра Павла Колобкова и вице-премьера Виталия Мутко самое неэффективное и «бессмысленное», считает Директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. «Сегодня ситуация абсолютно противоположна тому, что прописано в федеральной целевой программе. Министерство спорта вместо того, чтобы заниматься развитием массового спорта и воспитанием здорового образа жизни, превратилось в министерство спорта высоких достижений. Профессиональный спорт во всем мире существует по клубной системе, и за его развитие отвечают федерации, а у нас за это отвечает министерство и с него спрашивают успехи российских спортсменов», — заявил политолог. Добромелов говорит, что система подготовки молодежи и массового спорта развалена, а отстранение российских спортсменов от зимней Олимпиады стало «венцом деятельности Минспорта».

«Должно быть комплексное министерство сохранения человеческого капитала, которое занимается человеческим капиталом, которое объединило бы в себе функции и образования, культурного воспитания, здорового образа жизни и молодежной политики. А профессиональным спортом пусть занимается отдельное агентство», — разюмирует политолог.

Напомним, Министерство спорта, туризма и молодёжной политики было образовано в 2008 году, когда ему передали функции Федерального агентства по физической культуре и спорту. В 2012 году его упразднили до Минспорта — тогда функции по выработке геополитики в области туризма отдали в Минкульт, а разработкой молодёжной политики стало заниматься Минобразования.