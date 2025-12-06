Генплан для будущего миллионника: какими будут тюменские дороги через 15 лет

План развития рассчитан до 2040 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменскими властями утвержден масштабный план, который позволит стремительно растущей Тюмени не захлебнуться в пробках и развиваться по сценарию миллионника. В нем десятки развязок, километры новых магистралей, четыре моста и даже новый транспорт. URA.RU изучило документ и узнало, как разгрузят дороги, где хотели проложить трамвайные пути и какие развязки нужны городу.

Мосты

Нехватка мостов чуть ли не главная проблема города. При разработке всем известного мастер-плана от тюменцев поступали даже нереальные предложения по размещению новых переправ через Туру. Например, среди идей — сооружение из старой Зареки с выездом на Полевую.

Скоро мост Влюбленных станет не единственным пешеходным мостом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Но генеральный план предлагает иные места. Согласно документу, предполагается размещение еще четырех мостов — трех автомобильных и одного пешеходного. Разберем каждый по отдельности.

Первый и в перспективе ближайший — мост с путепроводом через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической. Закончить всю документацию планируют в четвертом квартале 2026-го. А долгожданная стройка назначена на 2028-2032 годы.

Работы по второму — от Салаирского тракта в сторону ДОКА, проведут в 2031–2035 годах. Пока это единственная имеющаяся информация, ведь проект магистрали не разрабатывался. О третьем мосте также практически ничего не известно, но вот вам факт — он соединит Лесобазу с Мысом.

Переправу только для пешеходов и велосипедистов возложили на плечи двух самых крупных застройщиков — «Страны Девелопмент» и «Брусники». Изначально архитекторы предложили три варианта, среди которых был даже разводной. Но такой бы не прижился рядом с знаменитым мостом Влюбленных. И выбор комиссии пал на «Дощаник». Он появится между улицами Челюскинцев и Профсоюзная. Наблюдать за стройкой горожане смогут уже в ближайшее время — в этом году должны заверишь проект, а далее его реализацией займется администрация.

Новый автовокзал

Горожане предлагают построить новый вокзал у ж/д Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Еще одно глобальное изменение, зафиксированное в документе, — перенос автовокзала в Антипино. По генплану, новым местом для автостанции выбрали район Старого Тобольского тракта. Судьба действующего вокзала не уточняется.

Эта новость спровоцировала шквал комментариев в соцсетях. Горожане уверяли — если и строить новый вокзал, то ближе к ж/д, где в свою очередь по плану появится автостанция. Местные бизнесмены при обсуждении мастер-плана тоже согласились на эту идею, в дальнейшем ее одобрил и мэр Максим Афанасьев.

«Мы должны создать удобную транспортную логистику для прилегающих территорий. Представим, что кто-то поедет на автовокзал, а ему надо куда-то в Антипино по генплану. Автовокзал должен быть таким хабом, откуда ты и пешком можешь дойти», — выразил мнение глава города во время сессии.

Трамваи

Необычный для города объект, предложенный в документе, — трамвайное депо. Коренные жители помнят, как когда-то по городу кроме автобусов ездили троллейбусы, но в 2009 году они исчезли. А вот трамвай — новый транспорт. По документу, пути должны были простираться от Антипино (где и планировалось расположить депо) по Республики в центр, а оттуда расходиться в сторону Зареки и Слободы. «Как вид общественного транспорта городской трамвай предложен в связи с расширением территории жилой застройки, увеличением населения города, в целях уменьшения трафика общественного транспорта по времени», — говорили в мэрии.

Но в планах у города запустить скоростные автобусные перевозки. Это стоит гораздо дешевле, чем строительство метро или трамвайных путей.

Развязки

Некоторые развязки, указанные в генплане, уже возведены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Без дорожных развязок в городах почти миллионниках сегодня никуда. Так и на карте Тюмени не обошлось без новых узлов. До 2040 года сооружения в разных уровнях появятся на следующих перекрестках: Пермякова — Широтная, Республики — Мельникайте, Вторая Луговая — Щербакова, Щербакова — Тимуровцев, Закалусжкая — Калинина, Западносибирская — Камчатская.

Еще одна развязка, указанная в генплане, станет самой дорогостоящей для города. Ее цена — 11 миллиардов рублей, и это в ценах на 2023 год. В створе улицы Аккумуляторная объект пройдет через железную дорогу, его планируют закончить в 2030 году.