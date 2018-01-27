Закончилась ли в России эпоха олигархов?

15:15 27 января 2018 2

Вице-премьер в России объявил, что эпоха олигархов в России закончена. Россияне не согласились Фото: личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Слова вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что в России больше нет олигархов стало одним из самых резонансных заявлений недели и обсуждалось не один день. «Это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — ответил чиновник на вопрос иностранного журналиста. Судя по реакции соцсетей, вице-премьера россияне не поняли.

В 2012 году олигарх Михаил Прохоров баллотировался на выборах президента России и набрал 8% голосов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Социолог Леонтий Бызов полагает, что с Дворковичем вряд ли согласится большинство населения России. «Олигархи — это довольно одиозные и вполне конкретные фигуры для россиян: Роман Абрамович, Олег Дерипаска, братья Ротенберги и другие. Их обвиняют в захвате целых отраслей экономики, которые они не создали собственными руками», — рассказал Бызов «URA.RU».

Мало того, саму политическую систему в России многие россияне считают олигархической. «Люди осознают, что это уже не та система, что в 90-е, но олигархи остались, просто теперь их крышует чиновничество», — говорит социолог.

При этом не во всех крупных предпринимателях люди готовы видеть олигархов. «Если бизнесмен выпускает какой-то общественно полезный продукт, скажем, делает колбасу или шьет одежду, а бизнес он раскрутил сам, вложив лишь свои силы и сбережения, то такого человека люди олигархом не назовут», — подытожил Бызов.

Свое заявление Дворкович сделал на всемирном экономическом форуме, и оно рассчитано в первую очередь, на западную аудиторию, заметил политолог Максим Жаров в беседе с «URA.RU». «Сегодня любой человек с капиталом из России воспринимается на Западе как олигарх. Слово носит явную негативную коннотацию. Вице-премьер просто пытался иначе позиционировать российских бизнесменов», — уверен политолог.

Владелец «Русала» и крупных энергетических компаний Олег Дерипаска почти не живет в России Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Однако в 2000—2010-е годы российский бизнес, и правда, начал вести себя иначе, отмечает политолог Андрей Колядин. «Я вспоминаю 2010 год, когда были страшные пожары по всей Центральной России. Тогда мы [Колядин работал в то время начальником департамента региональной политики в администрации президента] обратились к финансово-промышленным группам, чтобы они помогли восстановить деревни, и они откликнулись. Немало населенных пунктов было восстановлено благодаря усилиям тех российских бизнесменов, которых в свое время называли олигархами», — говорит Колядин «URA.RU».

Эксперт предлагает не идеализировать российский бизнес, ведь он в первую очередь работает на получение прибыли, но принять во внимание, что благотворительных проектов у предпринимателей в последние годы стало действительно больше.

Кроме того, в последние годы российский бизнес все больше прирастает предпринимателями, которых трудно ассоциировать с олигархами. «Все, что можно забрать, уже было взято на первых порах приватизации. Новички, пришедшие в бизнес в 2000-е, могли заработать исключительно за счет собственной сметливости и таланта», — говорит политолог.

Социологи считают, что россияне негативно относятся к любым состоятельным людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов категорично заявил, что в России олигархов действительно больше не осталось. «Олигарх — это человек, который покупает политику и управляет властью. Такие люди, может быть, и есть на Украине, где миллиардеры занимают губернаторские посты, но в России эта эпоха закончена. Наша структура власти опирается на силовиков, и любой олигарх может оказаться перед судом и в конечном счете стать нищим беженцем. Никакие капиталы не помогут», — рассказал эксперт «URA.RU».

При этом он согласен с тем, что в умах россиян олигархи сохранились. «Опросы показывают, что под олигархами россияне имеют в виду прежде всего богатых нерусских бизнесменов, которые выкачивают богатства из России», — говорит эксперт. По его словам, россияне вообще подозрительно относятся к любым состоятельным людям и очень редко используют слово «предприниматель», куда чаще — «барыга», «торгаш», «коммерсант».

«В России ведь даже есть поговорка: „Если ты такой честный, то почему тогда ты такой богатый“. Русский подход традиционно заключается в том, что все богатые — „мироеды“, то есть люди, которые что-то стащили у общины. Но при этом, осуждая чужое богатство, каждый мечтает стать богатым сам», — говорит Смирнов.

Сам бизнес теплых чувств со стороны общества не чувствует, говорит вице-президент Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Виктор Плескачевский. «У нас с начала 90-х многие убеждены, что каждый, кто зарабатывает самостоятельно, сволочь. Правда, в последнее время люди все больше уходят в свои личные проблемы и у них просто не остается времени на то, чтобы искать причину всех своих бед вовне», — говорит бизнесмен.

Последний соцопрос на тему олигархов проводился ВЦИОМ в марте 2017 года. Тогда большинство россиян заявили, что собственность олигархов надо национализировать. При этом одновременно с этим 27% россиян выразили желание открыть собственное дело.