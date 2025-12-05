Логотип РИА URA.RU
Общество

Полина Лурье впервые лично высказалась по поводу «дела Долиной»

06 декабря 2025 в 00:43
Полина Лурье отказалась участвовать в шоу «Пусть говорят»

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мать-одиночка Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Ларисы Долиной и оставшаяся без жилья и денег, впервые лично прокомментировала ситуацию. Она отказалась от публичных выступлений, чтобы оградить семью от внимания и избежать давления на суд. Свое заявление она сделала в ответ на приглашение журналистов «Первого канала». 

«Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд», — сказала Лурье журналистам шоу «Пусть говорят». 

В своем ответе Лурье также призвала всех дождаться решения высшей судебной инстанции. Ранее, как сообщала ее адвокат Светлана Свириденко, покупательница отвергла предложение о мировом соглашении и возврате денег частями, а досудебные попытки урегулировать конфликт не дали результата.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

