Общество

В ХМАО хоронят скандального общественника, который требовал отставки мэра

Сургут прощается с критиковавшим мэра Эдуардом Чуприным
06 декабря 2025 в 00:27
Похороны состоятся в субботу, 6 декабря

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) в субботу, 6 декабря, состоится прощание с ветераном боевых действий и общественником Эдуардом Чуприным, который ранее требовал отставки мэра города Андрея Филатова. Прощание с 58-летним бывшим военнослужащим состоится в Храме Святого Лазаря Четверодневного. Об этом сообщается в опубликованном некрологе в соцсетях.

«Семь лет службы в боевых частях существенно подорвали здоровье Эдуарда Чуприны... Всю свою сознательную жизнь он провел в городе, куда приехал с родителями еще в 1975 году. Жителям ХМАО-Югра Эдуард Александрович запомнился как добрый и порядочный человек с безобидным характером. Прощание с ним состоится 6 декабря», — уточняет группа «Эхо ХМАО» в соцсети «Вконтакте».

Эдуард Чуприна известен в Сургуте как участник специальной военной операции и активный критик городских властей. Ранее он разместил на портале change.org петицию с требованием отставки главы города Андрея Филатова, указывая на несогласие с проводимой в Сургуте муниципальной политикой. 

