Тамбовский аэропорт ввел ограничения на работу
Аэропорт Донское приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
06 декабря 2025 в 00:37
Донской аэропорт закрыл небо
Тамбовский аэропорт временно запретил использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
