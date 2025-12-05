Логотип РИА URA.RU
Тамбовский аэропорт ввел ограничения на работу

Аэропорт Донское приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
06 декабря 2025 в 00:37
Донской аэропорт закрыл небо

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Тамбовский аэропорт временно запретил использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ТАМБОВ (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

