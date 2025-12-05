Лариса Долина подробно объяснила, как ее обманули мошенники
Долина объяснила, как попала под воздействие мошенников
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Певица Лариса Долина лишилась элитной квартиры в Москве после многоходовой схемы телефонных мошенников. По словам артистки, неизвестные, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, в течение длительного времени убеждали ее в том, что на ее имя пытаются оформить крупные кредиты, и под этим предлогом вынудили продать дорогое жилье в центре столицы. Об этом исполнительница подробно рассказала в интервью Первому каналу.
«Они звонили, представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга и говорили, что на мое имя пытаются оформить кредиты, но они все контролируют и спасают мои деньги. Присылали видео с якобы задержаниями, следили за мной и моей семьей, в том числе за детьми», — рассказала Долина.
Артистка уточнила, что речь шла о квартире площадью 236 квадратных метров в престижном районе Хамовники. Она добавила, что злоумышленники пытались убедить ее отказаться и от загородной дачи.
Ранее Долина заявила, что решила возвратить 112 млн рублей покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Артистка призналась, что ей будет очень сложно это сделать, однако ей важно сохранить честь и достоинство, восстановив справедливость.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
