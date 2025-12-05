Логотип РИА URA.RU
Общество

Долина заявила, что ей будет тяжело вернуть 112 млн за квартиру из-за отсутствия денег

06 декабря 2025 в 00:33
Эстрадная певица заявила, что покупательница квартиры ни в чем не виновата

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российская эстрадная певица Лариса Долина заявила, что ей будет тяжело вернуть 112 миллионов рублей, которые она задолжала покупательнице своей квартиры Полине Лурье. В этом артистка призналась в эфире федерального канала.

«Для меня важно сохранить честь и достоинство, восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата, что меня обманули мошенники, поэтому я приняла решение вернуть ей денги за квартиру. Это будет тяжело, поскольку у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное», — сообщила Лариса Долина в интервью на Первом канале.

На фоне сенсационного заявления, которое ждала вся страна, Лариса Долина рассказала, почему сохраняла молчание. Она находилась в гастрольном туре.

