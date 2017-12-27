14:50 27 декабря 2017 0

Алексей Савинцев не верит журналистам, а исключает из партии своих соратников за общение с прессой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Окружное отделение КПРФ переживает сильнейший кризис за все время существования регионального бюро коммунистов. Партия раскололась на несколько противоборствующих лагерей из-за скандального решения об исключении из рядов соратников Геннадия Зюганова лидера первичного отделения в Нижневартовском районе Анатолия Кристы.

Его исключили из партии по решению бюро окружного комитета КПРФ. Политика обвинили в распространении внутренней информации партии в СМИ, передаче журналистам негативных фактов о работе югорских коммунистов и даже в доносе в Генпрокуратуру на первого секретаря окружкома Алексея Савинцева (копия решения бюро есть в распоряжении «URA.RU»).

Иван Левченко дистанцировался от нового партийного раскола в КПРФ Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Эту информацию «URA.RU» подтвердил и сам Анатолий Криста. Политик заявил агентству, что будет оспаривать решение югорских коммунистов в ЦК партии. «Были нарушены все процедуры. Это даже не касаясь того, что факты, из-за которых меня исключили, не доказаны. Например, на заявлении в Генпрокуратуру на Савинцева подделана моя подпись — это очевидно. Какие-то негативные публикации в СМИ тоже со мной почему-то связали. Якобы я на „Чиновнике.ру“ что-то публиковал. Но все это чушь, и, повторюсь, бездоказательная», — прокомментировал Криста.

По версии политика, раскол в партии инициирован группой коммунистов из Советского во главе с лидером окружкома Алексеем Савинцевым. «Идет подковерная борьба. Я даже могу предположить — почему: в следующем году будут перевыборы первого секретаря окружного комитета. Если Савинцев переизберется, то будет возглавлять партию еще 4 года, то есть сможет снова пройти в окружную Думу, управлять партийным бюджетом, получать зарплату. Если посмотреть, вся деятельность сосредоточена на западе ХМАО, на востоке вообще ничего нет. А в следующем году выборы в Нижневартовском районе, например», — заявил Анатолий Криста.

Любопытно, что в отношении самого Савинцева сотрудники следственного комитета проводят проверку. В начале декабря в СКР по ХМАО обратились с жалобой на политика. Речь идет о скандальной истории, когда коммунист, будучи мэром города Советский, начислил себе премию 277 тыс. рублей. Это решение было признано незаконным, Савинцев возместил ущерб, однако сейчас его пытаются привлечь к уголовной ответственности. Проверкой занимаются сотрудники Югорского межрайонного следственного отдела.

На момент публикации выяснить позицию Алексея Савинцева не удалось — главный коммунист ХМАО традиционно использовал способ избежать любых комментариев, заявив, что по телефону он ничего не говорит, поскольку не может доверять собеседнику, которого не видит лично. Второй секретарь окружкома Иван Левченко на звонки не ответил — по данным источников в партии, в конфликте он занял нейтральную позицию и сосредоточился на работе депутатом Думы Тюменской области.

Как ранее сообщало «URA.RU», первые проблемы у югорских коммунистов начались после выборов 2016 года. Тогда ряд кандидатов заявил, что подозревает руководство окружного комитета КПРФ в махинациях с деньгами, полученными на организацию кампании в ХМАО.